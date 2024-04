Κόσμος

Ισραήλ για Ερντογάν - Χανίγε: Ο Τούρκος Πρόεδρος πρέπει να ντρέπεται

Τι απάντησε ο εκπρόσωπος του Τουρκικού ΥΠΕΞ στον Ισραηλινό ομόλογό του.

«Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρέπει να ντρέπεσαι», σχολίασε εκπρόσωπος ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, για την συνάντηση που είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Χανίγε και που προκάλεσε δυσφορία στο Ισραήλ.

Αμέσως του απάντησε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Oncu Keceli, αναφέροντας: «Οι ισραηλινές αρχές είναι αυτές που πρέπει να ντρέπονται, που σφάγιασαν σχεδόν 35 χιλιάδες Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους παιδιά και γυναίκες. Οι προσπάθειες των μελών της ισραηλινής κυβέρνησης για αλλαγή της ατζέντας δεν θα αποφέρουν αποτελέσματα»

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Άνδρεου και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ αντέδρασε με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η υπερβολική δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ με στόχο τον Πρόεδρό μας δεν είναι παρά μια προσπάθεια συγκάλυψης των σφαγών που διέπραξε η ισραηλινή κυβέρνηση», αναφέρει.









