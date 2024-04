Κοινωνία

Γλυφάδα: Συνελήφθη απατεώνας με “μαϊμού” εταιρία στοιχημάτων

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, η λεία του από τα θύματά του. Πώς τους κατέπειθε να του καταβάλουν χρήματα.

-

Συνελήφθη, πρωινές ώρες του Σαββάτου 20.04 στην περιοχή της Γλυφάδας από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 58χρονος Έλληνας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και παράβαση της νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, η σχηματισθείσα δικογραφία αναφέρει ότι ο 58χρονος:

προσέγγισε πρόσωπα και τα κατέπεισε να προχωρήσουν σε καταβολή κεφαλαίων προκειμένου να συμμετάσχουν στην ίδρυση εταιρίας η οποία αποσκοπεί στην ίδρυση άλλων στοιχηματικών εταιριών ,

, αφού τους παρουσίασε επιχειρηματικά πλάνα που συνοδεύονταν από τα προσδοκώμενα κέρδη που θα επέφερε η επένδυσή τους, τούς έπεισε να προχωρήσουν στην καταβολή των αιτούμενων χρηματικών ποσών,

προκειμένου να ισχυροποιήσει τις διαβεβαιώσεις για την επιτυχία της επένδυσης τους, έστελνε γραπτά μηνύματα που επιβεβαίωναν τα κέρδη τα οποία δήθεν αποκόμιζαν,

ωστόσο, στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό, παρέλειπε να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά,

δεν είχε εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, όπως είχε προσυμφωνηθεί,

ζητούσε καταβολή περαιτέρω χρηματικού ποσού με το πρόσχημα αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας, και τέλος

ταυτόχρονα είχε δημιουργήσει προσωπικό προφίλ σε άλλη στοιχηματική εταιρία με τα στοιχεία του θύματος του, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Σε έρευνα στην κατοχή του και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

το χρηματικό ποσό των 40.400 ευρώ,

σταθεροί και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές ,

, κινητά τηλέφωνα,

σκληροί δίσκοι,

usb,

2 ρολόγια,

χρεωστικές κάρτες και

χειρόγραφες σημειώσεις.

Η προκληθείσα οικονομική ζημία ανέρχεται σε ποσό ύψους 220.600 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

