21η Απριλίου: Ο Κασσελάκης για τον Γλέζο και τους αγώνες της Αριστεράς (βίντεο)

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την Νάξο, σε μήνυμα του για την επέτειο του πραξικοπήματος.

Από την περιοδεία του στη Νάξο, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση με αφορμή την συμπλήρωση 57 χρόνων από την κατάλυση της δημοκρατίας από την δικτατορία των συνταγματαρχών:

«Κύθνος, Σύρος, Πάρος, Νάξος. Τέταρτη στάση σε αυτό το νησί, το νησί του τελευταίου παρτιζάνου της Ευρώπης του Μανώλη Γλέζου.

57 χρόνια ακριβώς από το πραξικόπημα της χούντας, το πραξικόπημα που άνοιξε βαθιές πληγές στην κοινωνία μας, ξερονήσια και φυλακές.

Τιμούμε τους αγώνες του Μανώλη Γλέζου για δημοκρατία και ελευθερία.

Βαθιά ψυχή, βαθιά υπόκλιση στην δημοκρατία, την ελευθερία, τους αγώνες της Αριστεράς».

