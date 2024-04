Αθλητικά

Super League - Παναθηναϊκός: “Πεντάρα” στην Λαμία πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός έριξε "πεντάρα", πριν από τον πρώτο "τελικό" με την ΑΕΚ.

-

Με τους Φώτη Ιωαννίδη (δύο γκολ μία ασίστ) και Τάσο Μπακασέτα (δύο γκολ, δύο ασίστ) να κάνουν ότι... θέλουν την άμυνα της Λαμίας, ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν «άνεμος» απ’ το «Αθανάσιος Διάκος», συνέτριψε την τοπική ομάδα με 5-0 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των play off και πάτησε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας στην Super League με έναν αγώνα περισσότερο απ’ την ΑΕΚ και δύο απ’ τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, περιμένοντας τα δικά τους παιχνίδια.

Ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς έδωσε το προβάδισμα στους «πράσινους» στο 23’, έχοντας πάρει δύο λεπτά νωρίτερα τη θέση του Μπερνάρ, ο οποίος αντικαταστάθηκε με μυϊκές ενοχλήσεις στο δικέφαλο.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στον αγώνα με διάθεση να πιέσει απ’ τα πρώτα λεπτά την άμυνα της Λαμίας και στο 4ο λεπτό από ωραία ατομική ενέργεια του Ιωαννίδη απ’ τα δεξιά και γύρισμα προς την περιοχή, ο Τσέριν βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το τελείωμά του βρήκε σε ετοιμότητα τον Κοσέλεφ κι ακολούθως ο Βασιλαντωνόπουλος έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 9’ η Λαμία επισκέφθηκε για πρώτη φορά τα καρέ του Παναθηναϊκού, με τον Τσιλούλη να κάνει ατομική ενέργεια απ’ τα δεξιά και να σουτάρει από πολύ πλάγια θέση στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.

Ο Παναθηναϊκός «έχασε» στο εικοσάλεπτο με μυϊκό τραυματισμό τον Μπερνάρ Ντουάρτε, ο οποίος αισθανόταν μικροενοχλήσεις μετά από ένα σπριντ στο δεκάλεπτο, με τον Βέρμπιτς να παίρνει τη θέση του στο αριστερό άκρο της «πράσινης» επίθεσης και να σκοράρει σε λιγότερο από δύο λεπτά μετά την είσοδό του!

Στο 23’ από τρομερή ατομική ενέργεια του Ιωαννίδη και πάσα προς τον Λημνιό, ο Βολιώτης εξτρέμ πλάσαρε με τη δεύτερη επαφή, η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι κι ο επερχόμενος Βέρμπιτς στην πρώτη του επαφή με την μπάλα άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό, κάνοντας το 1-0.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και στο 35’ από κάθετη πάσα του Μπακασέτα, ο Ιωαννίδης έφυγε στο χώρο και πλάσαρε από πολύ πλάγια θέση λίγο άουτ. Στο 44’ ο Ιωαννίδης πέρασε με καταπληκτικό τρόπο τον Κορνέζο από πλάγια δεξιά κι «έσπασε» την μπάλα προς τον Μπακασέτα, ο οποίος δεν αστόχησε κάνοντας το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι απόλυτα επιθετικοί και στο δεύτερο ημίχρονο κι έφτασαν σε τρίτο γκολ στο 54’, όταν από κόρνερ του Μπακασέτα, ο Ιωαννίδης με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 3-0 για τον Παναθηναϊκό.

Τρία λεπτά μετά από εντυπωσιακή ενέργεια του Βέρμπιτς απ’ τα δεξιά και «στρώσιμο» προς τα έξω, οι στόπερ της Λαμίας έδιωξαν δύο φορές τα σουτ του Λημνιού, όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν το ίδιο στην προσπάθεια του Μπακασέτα που έκανε το 4-0 για τους «πράσινους».

Στο 58’ από πάσα του Σλίβκα, ο Τσιλούλης βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε με τη μία, αλλά ο Λοντίγκιν έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι καταιγιστικός κι έφτασε σε πέμπτο γκολ, ξανά με τον Ιωαννίδη στο 60ό λεπτό. Από κάθετη πάσα του Μπακασέτα, ο αρχηγός του Παναθηναϊκός έβαλε στην πλάτη τον Τζανετόπουλο, μπήκε στην περιοχή κι εκτέλεσε για το «πράσινο» 5-0.

Στο 83’ από γύρισμα του Τσούκαλου, ο Τσιλούλης με γυριστό δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Λοντίγκιν που απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στο 85’ ο Μαντσίνι δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά μπροστά απ’ τους αμυντικούς της Λαμίας, με το 5-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 41’ Τζανδάρης - 25’ Βέρμπιτς, 75’ Γεντβάι

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Βασιλαντωνόπουλος, Κορνέζος (62’ Στάνκο), Τζανετόπουλος, Αμαράλ (46’ Σίντκλεϊ), Τζανδάρης (62’ Κοντονίκος), Νούνιες, Σλίβκα, Τσιλούλης, Λέικ (46’ Ρουμπέν Μαρτίνεθ), Μάλτσι (77’ Τσούκαλος).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Ακαϊντίν (63’ Βιλένα), Γεντβάι, Χουάνκαρ (63’ Μλαντένοβιτς), Αράο, Τσέριν, Λημνιός, Μπακασέτας (63’ Μαντσίνι), Μπερνάρ (21’ λ.τρ Βέρμπιτς), Ιωαννίδης (71’ Σπόραρ).