Αλεξοπούλου: Ιερέας επιτέθηκε λεκτικά στην Υφυπουργό για τα ομόφυλα ζευγάρια

Πως αντέδρασε η Υφυπουργός Μεταφορών, που βρέθηκε στο '"στόχαστρο" του ιερέα, ενώπιον του Μητροπολίτη Πατρών, σχεδόν την ώρα που βουλευτής της ΝΔ δεχόταν χαστούκι μέσε σε εκκλησία από πολιτευτή της ΝΙΚΗΣ.

Λεκτική επίθεση δέχθηκε σήμερα η Αχαιή Υφυπουργός Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, από ιερέα ναού της Πάτρας, κατά το τρισάγιο μετά από την λιτανεία στη μνήμη των πατρινών θυμάτων της τουρκικής βαρβαρότητας.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό βίας κατά «γαλάζιου στελέχους» αφού το πρωί της Κυριακής η βουλευτής της ΝΔ, Αγγελική Δεληκάρη, δέχθηκε επίθεση από μια γυναίκα, πρώην υποψήφια της ΝΙΚΗΣ, μέσα σε ιερό ναό, στην Καβάλα.

Όπως αναφέρει το dete.gr ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, μετά την ομιλία του δεσπότη, ο ιερέας προσπάθησε να προκαλέσει ένταση με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, χρησιμοποιώντας έντονο ύφος, αφορισμούς και κατάρες.

Το ίδιο πήγαν να πράξουν και λιγοστά πρόσωπα, νεαρής ηλικίας, με την Χριστίνα Αλεξοπούλου να αποχωρεί από την πλατεία Ταμπαχάνων, έχοντας στο πλευρό της τον αδερφό του Μητροπολίτη Πατρών, που την πήρε από το χέρι, χωρίς να δώσει συνέχεια στο συμβάν.

Το περιστατικό επιβεβαίωνεται από την ίδια την κ. Αλεξοπούλου σε επικοινωνία της με δημοσιογράφους, σημειώνεται όμως ότι από πλευράς της δεν υπάρχει πρόθεση να δοθεί η παραμικρή συνέχεια.

Στις εκδηλώσεις μνήμης έδωσαν το παρών επίσημοι και πολλοί ιερείς, προεξαρχόντων του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομου και του Επισκόπου Κερνίτσης, Χρύσανθου.

