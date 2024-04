Πολιτική

Αγγελική Δεληκάρη: η ΝΙΚΗ για το χαστούκι στην βουλευτή μέσα σε ναό

Τι αναφέρει το κόμμα για την ενέργεια στελέχους της κατά της Αγγελικής Δεληκάρη, μέσα σε εκκλησία, το πρωί της Κυριακής.

«Η ΝΙΚΗ πληροφορήθηκε το καταδικαστέο συμβάν που έλαβε χώρα στην εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πουλίδειο γηροκομείο, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας σε βάρος της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα Αγγελικής Δεληκάρη. Είναι αδιανόητη πράξη και απαράδεκτη», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος για το περιστατικό που έχει προκαλέσει σάλο.

Όπως επισημαίνεται, «το γεγονός ότι έλαβε χώρα σε Ιερό Ναό καταδεικνύει το μη εκκλησιαστικό φρόνημα της δράστιδος και την έλλειψη σεβασμού της στις Αρχές της Νίκης ώστε να δικαιολογεί την απομάκρυνσή της από τις τάξεις της Νίκης που ούτως ή άλλως είχε λάβει χώρα από καιρό. Η ΝΙΚΗ άμεσα επιβεβαίωσε τη αναστολή της κομματικής της ιδιότητας και την άμεση παραπομπή της στο Πειθαρχικό με ερώτημα διαγραφής».

Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι «Ο πόνος όλων μας για την ψήφιση του επαίσχυντου νόμου για τον γάμο των ομοφυλοφίλων είναι δεδομένος όσο και ο υποκριτικός θρησκευτικός ζήλος που όψιμα επιδεικνύουν αυτοί που τον ψήφισαν».

Καταλήγοντας, η ΝΙΚΗ υποστηρίζει ότι «Η ΝΙΚΗ ως γνήσιο λαϊκό δημοκρατικό κίνημα θα τα αντιπαλέψει και τα δύο νόμιμα και δημοκρατικά και κάθε άλλη ενέργεια προπηλακισμού ή βίας είναι εκ του πονηρού και δεν έχουν καμία σχέση με το ήθος και το φρόνημα της ΝΙΚΗΣ».

Τη θλίψη της για την εκτύλιξη του περιστατικού ενώπιον του εφημερίου του ναού και των μελών της Φιλόπτωχης Κοινότητάς του, οι οποίοι την είχαν προσκαλέσει επίσημα, εξέφρασε την Κυριακή η βουλευτής Καβάλας της ΝΔ Αγγελική Δεληκάρη, μιλώντας στον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στη Βόρεια Ελλάδα Βαγγέλη Κοκολάκο, για την επίθεση με χαστούκι την οποία υπέστη το πρωί της ίδιας μέρας σε ναό της πόλης της.

Η κ. Δεληκάρη αναλυτικά δήλωσε: «Στεναχωρέθηκα μόνο για τον παπά και τις κυρίες του φιλοπτώχου που με είχαν προσκαλέσει. Οι άνθρωποι τα έχασαν κι αυτοί, όπως κι εγώ. Είναι δυνατό να συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα στην εκκλησία; Η βία δεν έχει θέση μέσα στην εκκλησία. Ο Θεός μας δίδαξε αγάπη, δεν μας δίδαξε βία, αυτό πιστεύω και αυτό ακολουθώ έμπρακτα και στη ζωή μου».

Αντιδράσεις από τα κόμματα

Ανακοίνωση διαμαρτυρίας για το περιστατικό εξέδωσε το μεσημέρι της Κυριακής η ΝΔ, αναφέροντας «Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε η βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δεληκάρη εντός ιερού ναού. Συμπεριφορές μίσους και διχασμού δεν μπορεί να έχουν καμία σχέση με τη πίστη και τη θρησκεία. Αποδεικνύουν ότι κόμματα που επικαλούνται την αγάπη και τον χριστιανικό λόγο –στοιχεία που αφορούν συνολικά την ελληνική κοινωνία– δεν αποβλέπουν παρά μόνο στην καπηλεία. Τέλος, θεωρούμε αυτονόητη και επιβεβλημένη την καταδίκη της επίθεσης από όλα τα κόμματα».

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται «Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχτηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δεληκάρη εντός ιερού ναού. Τέτοιες συμπεριφορές στοχεύουν στον εκφοβισμό της ελεύθερης συνείδησης των βουλευτών και πλήττουν την ίδια την δημοκρατία».

Σε ανάρτηση του Θανάση Γλαβίνα, Εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «Η χειροδικία εναντίον της βουλευτή της ΝΔ, Αγγελικής Δεληκάρη, σε εκκλησία της Καβάλας είναι απόλυτα καταδικαστέα πράξη. Οι ναοί είναι χώροι λατρείας της θρησκείας της αγάπης, όχι του μίσους & της βίας. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία σχέση με την εκκλησία και τα διδάγματα της».

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει «Καταδικάζουμε την επίθεση που δέχτηκε η βουλεύτρια της ΝΔ Αγγελική Δεληκάρη σε εκκλησία της εκλογικής της περιφέρειας από υποψήφια στις προηγούμενες εθνικές εκλογές με το κόμμα «Νίκη». Περιστατικά σαν αυτό, αλλά και η στάση της ίδιας της Εκκλησίας απέναντι σε βουλευτές και βουλεύτριες που ψήφισαν υπέρ του γάμου και της τεκνοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια επιβεβαιώνουν τη θέση μας για τον αναγκαίο χωρισμό κράτους–εκκλησίας. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα. Για να μπει φραγμός στη θρησκοληψία και στη δράση εκκλησιαστικών και παραεκκλησιαστικών μηχανισμών με πολιτικές στοχεύσεις».

