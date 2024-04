Πολιτική

Καβάλα: Υποψήφια της Νίκης χαστούκισε τη βουλευτή ΝΔ Αγγελική Δεληκάρη φωνάζοντας για το γάμο των ομόφυλων

Το περιστατικό συνέβη μέσα σε εκκλησία, μετά από αναφορά του ιερέα εξ άμβωνος, στο πρόσωπο της κυβερνητικής βουλευτή.

Ένα ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή το πρωί στο ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πουλίδειο Γηροκομείο στην Καβάλα, καθώς, όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης proininews.gr , στο τέλος της ακολουθίας και μετά από αναφορά του ιερέα εξ άμβωνος στην παρουσία της βουλευτή της ΝΔ Αγγελικής Δεληκάρη στη λειτουργία, μία γυναίκα που φέρεται να ήταν υποψήφια βουλευτής και στέλεχος της Νίκης στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, πλησίασε την κ. Δεληκάρη, της φώναξε για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο, την εξύβρισε και τη… χαστούκισε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η βουλευτής αντέδρασε πολύ ψύχραιμα ενώ άλλα παρόντα άτομα, αποδοκίμασαν την πράξη.

Σκληρή ανακοίνωση από τη ΝΔ: “Περιμένουμε καταδίκη από όλους”

Ανκοίνωση διαμαρτυρίας για το περιστατικό εξέδωσε το μεσημέρι της Κυριακής η ΝΔ, αναφέροντας:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε η βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δεληκάρη εντός ιερού ναού. Συμπεριφορές μίσους και διχασμού δεν μπορεί να έχουν καμία σχέση με τη πίστη και τη θρησκεία. Αποδεικνύουν ότι κόμματα που επικαλούνται την αγάπη και τον χριστιανικό λόγο –στοιχεία που αφορούν συνολικά την ελληνική κοινωνία– δεν αποβλέπουν παρά μόνο στην καπηλεία. Τέλος, θεωρούμε αυτονόητη και επιβεβλημένη την καταδίκη της επίθεσης από όλα τα κόμματα».

