Κορινθία

Λουτράκι: Καρέ - καρέ οι ιερόσυλοι που ξάφριζαν εκκλησίες (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη δράση των ιερόσυλων διαρρηκτών που λήστευαν εκκλησίες.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, συνελήφθησαν οι νεαροί ιερόσυλοι που είχαν ρημάξει εκκλησίες στο Λουτράκι και στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.

Στο αποκλειστικό βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το korinthostv, οι τρεις δράστες εισέρχονται στο χώρο, χωρίς να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και με γρήγορες κινήσεις αφαιρούν τάματα, χρήματα και εικόνες. Στη συνέχεια τρέπονται σε φυγή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

“Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, δεκατρείς περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών σε Ιερούς Ναούς, στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.

Για τις υποθέσεις αυτές, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στην Αττική, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, συνελήφθησαν 2 ημεδαποί, ηλικίας 25 και 26 ετών, αντίστοιχα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμορία,διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, ενώ αυτή περιλαμβάνει ακόμη έναν 19χρονο ημεδαπό καθώς και άγνωστους συνεργούς τους.

Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη αστυνομική διερεύνηση, που διεξήχθη από το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από την 21.3.2023 έως και την 1.3.2024, οι ανωτέρω συμμετείχαν σε συμμορία με σκοπό την τέλεση κλοπών σε Ιερούς Ναούς στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, είχαν διαπράξει συνολικά -7- περιπτώσεις αποπειρών κλοπής και -6- περιπτώσεις κλοπών, όπου είχαν αφαιρέσει, μεταξύ άλλων, χρήματα, τάματα και εικόνες, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις -12.000- ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες τους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των -400- ευρώ, -1- κινητό τηλέφωνο και -1- όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους”.

