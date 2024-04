Αθλητικά

Άρης: Ο Δεληζήσης αποχαιρέτισε την ομάδα

Το μήνυμα του κεντρικού αμυντικού του Άρη, μετά τον όπως όλα δείχνουν, τελευταίο του αγώνα.

Την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε – πιθανότατα – το βράδυ της Κυριακής (21/4) ο Γιώργος Δεληζήσης που αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League.

«Ήταν μία ιδιαίτερη στιγμή για μένα, ευχαριστώ τον κόσμο για το χειροκρότημα του, δείχνει πως αναγνωρίζει την προσφορά μου. Τους αγαπάω. Ευχαριστώ τον πρόεδρο την επιθυμία να έρθω και να παίξω έστω και ένα λεπτό, ευχαριστώ στον προπονητή μου, τον Άκη Μάντζιο», ανέφερε στην κάμερα των συνδρομητικών καναλιών NovaSports ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός.

Και προσέθεσε: «Αυτά τα έξι χρόνια, έξι δύσκολα χρόνια, πέρασα πολλά σε αυτή την ομάδα. Ευχαριστώ τον Θεό για την δύναμη που μου έδωσε να παίξω αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ και έναν άνθρωπο που δεν είναι πια κοντά μας, τον Παύλο Μυροφορίδη, χάρη και σε αυτόν ήρθα στον Άρη. Το δικό μου κεφάλαιο έκλεισε σήμερα, από αύριο η ομάδα αρχίζει την δουλειά για τον τελικό του Κυπέλλου. Μόνο αυτό είναι στο μυαλό, ξέρουμε πόσο το θέλει ο κόσμος, θα κάνουμε τα πάντα για να το φέρουμε στην Θεσσαλονίκη».

Για το μέλλον του, ο Δεληζήσης είπε: «Αντέχω ακόμα να παίξω, όχι όμως σε υψηλό επίπεδο. Αλλά θέλω τόσο πολύ να κλείσω την καριέρα μου στον Άρη, οπότε δεν έχω άλλο κίνητρο για να παίξω. Φεύγω… γεμάτος. Μακάρι να μπορέσω να αγωνιστώ ακόμα ένα λεπτό στα επόμενα παιχνίδια αλλά το τέλος της σεζόν με βρίσκει να σταματάω το ποδόσφαιρο».

Για τον αγώνα με την ΑΕΚ και την ήττα με 2-1 στα τελευταία λεπτά, ο Δεληζήσης τόνισε: «Τα παιδιά καταθέσαν την ψυχή τους, από μία αδράνεια δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ. Συνεχίζουμε, δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι, κοιτάμε τον επόμενο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Όπως αρμόζει σε μία μεγάλη ομάδα όπως ο Άρης, θα κυνηγήσουμε την νίκη».

Στο τέλος των δηλώσεών του, πέρασε από δίπλα του ο Άκης Μάντζιος με τον οποίο αγκαλιάστηκε και τόνισε: «Είναι ένας προπονητής που τον αγαπάω και αξίζει να είναι σε μία μεγάλη ομάδα».

Ηχθεσινή ήταν η 120η εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη για τον τον Δεληζήση που έχει αγωνιστεί, επίσης, σε Απόλλωνα Σμύρνης, ΑΕΛ, Νίκη Βόλου, Εορδαϊκό και Πόντιους Κοζάνης.

