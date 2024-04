Αθλητικά

Άρης - ΑΕΚ: Νίκη με ανατροπή για την Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ΑΕΚ πήρε το τρίποντο στην Θεσσαλονίκη.

-

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 του Άρη, για την 6η Αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, ανεβαίνοντας εκ νέου στην κορυφή της κατάταξης. Ο Λορέν Μορόν (38') ήταν αυτός που έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του Άκη Μάντζιου, αλλά η Ένωση έφυγε με τους τρεις πολύτιμους βαθμούς από το «Κλεάνθης Βικελίδης» χάρη στα γκολ των Τζιμπρίλ Σιντιμπέ (50'), Νορντίν Άμραμπατ (84'), χάνοντας πολλές ευκαιρίες για μια πιο άνετη νίκη. Βρήκε μπροστά της, όμως, έναν εκπληκτικό Λευτέρη Χουτεσιώτη που ως το 84' κρατούσε μόνος του το βαθμό για τους Θεσσαλονικείς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους φίλους του αθλήματος. Μόλις στο 2ο λεπτό, από πάσα-λόμπα του Εζέκιελ Πόνσε, ο Λευτέρης Χουτεσιώτης αναγκάστηκε σε εξαιρετική, χαμηλά επέμβαση στο πλασέ του Νίκλας Ελίασον. Τρία λεπτά μετά, ήταν η σειρά του Γιώργου Αθανασιάδη να δείξει τις ικανότητές του, διώχνοντας εντυπωσιακά με το δεξί του χέρι το δυνατό σουτ του Άλβαρο Ζαμόρα. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την κεφαλιά του Ντομαγκόι Βίντα που βρήκε σε ετοιμότητα τον Χουτεσιώτη.

Άμραμπατ και Ελίασον ήταν πολύ δραστήριοι, με τον Σουηδό να σουτάρει με το δεξί πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 17' ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Πόνσε ελευθερώθηκε μέσα στην περιοχή αλλά το σουτ με το αριστερό ήταν αρκετά άστοχο. Στο 22' ο Άρης έχασε σπουδαία, τριπλή ευκαιρία: από λάθος του Νταμιάν Σιμάνσκι, ο Μορόν σούταρε, ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε, η μπάλα πήγε στον Μιχάλη Παναγίδη που πλάσαρε πάνω στον Βίντα για να τελειώσει η φάση με το σουτ του αρτίστα Μάνου Γκαρθία δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας της ΑΕΚ.

Στο 28' ήταν η σειρά του Στίβεν Τσούμπερ να απειλήσει, αλλά το δυνατό, αριστερό σουτ του Ελβετού μπλόκαρε σε δύο χρόνους ο Χουτεσιώτης, για να επαναληφθεί το σκηνικό δευτερόλεπτα αργότερα - άουτ αυτή τη φορά. Τα 0-5 κόρνερ των φιλοξενούμενων φανέρωναν την εικόνα του αγώνα που συνεχίστηκε με το άστοχο σουτ του Σιντιμπέ (30'), αλλά... Στο 36' και κόντρα στη ροή του αγώνα, έπειτα από εκτέλεση του πρώτου κόρνερ για τους Θεσσαλονικείς, ο Μορόν σούταρε, η μπάλα κόντραρε δις για να τη διώξει με υπερένταση ο Αθανασιάδης. Διαιτητής και βοηθός έδωσαν συνέχεια στο ματς αλλά παρενέβη το VAR (Πάτρικ Φραντς Χάνσλμπαουερ και Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ) για το 1-0, καθώς έκρινε πως η μπάλα είχε περάσει εξ ολοκλήρου τη γραμμή.

Το ημίχρονο έκλεισε με ένα ακόμα άστοχο σουτ - πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι - του Άμραμπατ σε ιδανική αντεπίθεση με τον Ελίασον. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε έπειτα από 23 (!!!) λεπτά και ξεκίνησε με την άμεση ισοφάριση της ΑΕΚ. Κάθετη πάσα του Ελίασον στον Πόνσε που έκανε τη σέντρα-σουτ, για να σπρώξει την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία ο Σιντιμπέ. Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε, με τον Πόνσε (54') να βρίσκει δίχτυα από την εξωτερική πλευρά κι από δύσκολη γωνία μετά την πάσα του Άμραμπατ.

Ο Μαροκινός ήταν... πανταχού παρών στην επίθεση της ΑΕΚ κι ετοίμασε κι άλλη ευκαιρία, αυτή τη φορά για το κεφάλι του Σιμάνσκι (57'), όμως ο Χουτεσιώτης έδειξε τρομερά ρεφλέξ σώζοντας την εστία του. Ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε και την τύχη με το μέρος του, αφού η καρφωτή κεφαλιά του Βίντα στο κόρνερ που ακολούθησε, βρήκε την μπάλα στην αγκαλιά του. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα δημιουργούσε κι έχανε ευκαιρίες με τη σέσουλα αλλά είτε ο Χουτεσιώτης (στα σουτ του Άμραμπατ στο 60' και του Τσούμπερ στο 63') είτε η αστοχία (σε αυτό του Τσούμπερ στο 61') κρατούσαν το σκορ στο 1-1.

Ο Χουτεσιώτης νικήθηκε από τον Άμραμπατ στο 65' αλλά για να γίνει αυτό προηγήθηκε οφσάιντ του Πόνσε και το γκολ ακυρώθηκε. Ο τερματοφύλακας του Άρη είχε απάντηση και στο σουτ του Ελίασον στο 66' αλλά και στο φαλτσαριστό του Σέρχιο Αραούχο στο 79' για να δώσει τελικά τη λύση για την ΑΕΚ στο 84' έπειτα από φάση διαρκείας ο Άμραμπατ με δυνατό αριστερό σουτ από το ύψος του πέναλτι. Στο 88' ο Χρήστος Βεργέτης έδειξε το σημείο του πέναλτι σε μαρκάρισμα του Λίντσεϊ Ρόουζ στον Αραούχο, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του καθώς είχε προηγηθεί φάουλ του Αργεντινού φορ στον Γιάννη Φετφατζίδη.

Το 1-2 έμεινε ως το τέλος με την ΑΕΚ να βρίσκεται ξανά πρώτη και στο +1 από τον Παναθηναϊκό τον οποίο υποδέχεται την Τετάρτη (24/4, 20:30) σε έναν πρόωρο τελικό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Άρης, από την πλευρά του, γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα έχοντας στο μυαλό του τον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό (18/5).

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Φατόρε, Βερστράτε, Μοντόγια, Ρόουζ, Ζαμόρα, Ανσαριφάρντ - Σιμάνσκι, Άμραμπατ.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Χουτεσιώτης, Φατόρε, Μοντόγια, Μπράμπετς, Ρόουζ (90'+3' Δεληζήσης), Βερστράτε (46' Τζούρασεκ), Νταρίντα (77' Εμβοντό), Μάνου Γκαρθία (64' Φετφατζίδης), Ζαμόρα, Παναγίδης, Μορόν (77' Ανσαριφάρντ).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Κάλενς, Βίντα, Σιντιμπέ (83' Φερνάντες), Χατζισαφί, Σιμάνσκι (71' Αραούχο), Γιόνσον, Άμραμπατ (87' Γαλανόπουλος), Τσούμπερ (82' Λιούμπισιτς), Πόνσε, Ελίασον (71' Πινέδα).





Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Στη φυλακή 47χρονος που κυνηγούσε τους γονείς του με μαχαίρι

Σκύλος - ρομπότ: Ο Έλληνας που σχεδίασε τον “Spot” μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Αυθαίρετα - Μύκονος: “Σαφάρι” ελέγχων για τις εντολές κατεδάφισης από το ΥΠΕΝ (εικόνες)