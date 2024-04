Οικονομία

Πάσχα - Τουρισμός: πώς αναμένεται η ταξιδιωτική κίνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι προορισμοί που αναμένεται να επιλέξουν οι Έλληνες ταξιδιώτες και ποιες συγκυρίες βοηθούν στην... Πασχαλινή "απόδραση".

-

Σημαντικά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι αναμένεται να είναι η ταξιδιωτική κίνηση κατά την εφετινή Πασχαλινή περίοδο, με βοηθητικούς παράγοντες την ευνοϊκή ημερολογιακή συγκυρία του συνδυασμού με την Πρωτομαγιά που δίνει τη δυνατότητα για περισσότερες ημέρες αναψυχής, τις υψηλές θερμοκρασίες και τις σταθερές τιμές σε σχέση με πέρυσι. Οι μέχρι στιγμής κρατήσεις οργανωμένων διακοπών στα Ελληνικά τουριστικά γραφεία, παρουσιάζουν ισχυρή άνοδο της τάξης του 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή Πασχαλινή περίοδο, ενώ σε γενικές γραμμές, οι τιμές διαμορφώνονται στα περσινά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλότερα από πέρυσι επίπεδα.

Όσον αφορά τους προορισμούς εσωτερικού, τις προτιμήσεις κερδίζουν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με την Χίο, τη Λέρο και τη Μυτιλήνη σε πρώτη θέση, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με την Τήνο, τη Σύρο, την Πάρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Ρόδο, την Πάτμο, την Κω και τη Λέρο, να πρωτοστατούν, αλλά και οι Σποράδες και η Κρήτη στο σύνολό της. Το Ιόνιο πρωταγωνιστεί και φέτος στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών με τη μεγάλη ζήτηση για Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Παξούς και Ιθάκη λόγω και των παραδοσιακών εθίμων του Πάσχα. Το Πήλιο, τα Ζαγοροχώρια και τα Ιωάννινα ελκύουν τους ταξιδιώτες που προτιμούν την ενδοχώρα, ενώ η Χαλκιδική όσους αναζητούν τον συνδυασμό με την θάλασσα. Η Πελοπόννησος έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα η Μονεμβασιά, η Στούπα, η Καρδαμύλη, και η Καλαμάτα, όπως και το Ξυλόκαστρο και το Ναύπλιο.

Επιπλέον, οι Έλληνες ταξιδιώτες θα κατευθυνθούν και προς όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές με ξενοδοχεία τα οποία άνοιξαν μετά το Πάσχα των Καθολικών. Οι Έλληνες που προτιμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο προτιμούν προορισμούς της Κεντρικής Ευρώπης, κυρίως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία, ενώ πιο κοντινοί προορισμοί όπως τα παράλια της Τουρκίας και η Κωνσταντινούπολη δίνουν επίσης μεγάλους αριθμούς, καθώς λόγω του Πάσχα επιλέγονται οι προορισμοί γύρω από το Πατριαρχείο. Οι μακρινοί εξωτικοί προορισμοί όπως η Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και η Αίγυπτος, το Ντουμπάι και το Μαρόκο, και η Λατινική Αμερική, ακολουθούν σε προτιμήσεις.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε: «Οι τιμές για όλα τα τουριστικά πακέτα, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, έχουν διαμορφωθεί από τα τουριστικά γραφεία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν όλη την γκάμα των ταξιδιωτών, κάνοντας εφικτή για όλους μια πασχαλινή απόδραση αλλά και με υπευθυνότητα όπως προβλέπεται και από την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Τα τουριστικά γραφεία, έχουν διαμορφώσει κοντινά και μακρινά ταξίδια, πολυήμερα και διήμερα ή τριήμερα, ώστε να απευθυνθούν στο σύνολο των καταναλωτών».

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα

Εορτολόγιο - 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Το “Καλάθι του Πάσχα” και των “Νονών” κάνουν σήμερα πρεμιέρα - Τι περιέχουν