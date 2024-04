Οικονομία

Αυθαίρετα: Με “μέθοδο Μυκόνου” οι κατεδαφίσεις… fast track ανά την Ελλάδα

Τι δηλώνει ο Νίκος Ταγαράς στον ΑΝΤ1 για την εφαρμογή γρήγορης διαδικασίας εντοπισμού και κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων σε τουριστικές περιοχές, όπως έγινε ήδη στην Μύκονο.

Μοντελο Μυκόνου με ελεγχους σε όλους τους τουριστικους προορισμους θεσμοθετεί η κυβέρνηση προκειμενου να αντιμετωπιστει η αυθαιρεσια σε κατοικιες, επιχειρησεις τουρισμου κι εστιασης αλλα και για να διασφαλιστει η ελευθερη πρόσβαση στις παραλίες (ελευθερα γραμματα)

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της για το κεντρικο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 η Φαίη Χρυσοχόου, τo νέο μοντελο εντοπισμού και κατεδαφισεων αυθαιρετων που σχεδιαζεται να εφαρμοστει σε όλη τη χώρα περιλαμβανει:

Fast track διαδικασία εντοπισμού και κατεδάφισης αυθαιρέτων με χρήση νεων τεχνολογιών όπως δορυφόροι , τεχνητη νοημοσύνη και drones.

Μείωση προθεσμιών κατεδάφισης που σήμερα μπορεί να φτάνουν και τα 2 χρόνια

που σήμερα μπορεί να φτάνουν και τα 2 χρόνια Αυστηρές κυρώσεις με αναστολή λειτουργίας της αυθαίρετης επιχερησης και τη διακοπή ηλεκτροδότησης

Προτεραιότητα στην κατεδάφιση νεων αυθαιρεων που εντοπίστηκαν μετα την κόκκινη γραμμη του 2011

Επιπλεον, συστηνεται ειδικός επιθεωρητης ελεγχου και Καταστολής της Αυθαιρετης δομησης ενώ η χρηματοδοτηση για τις κατεδαφίσεις περνα από την αποκεντρωμενη στυη κεντρική διοικηση

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε πως, "Το μοντέλο ελέγχων μικτών κλιμακίων στη Μύκονο αποτελεί οδηγό μας για ελέγχους παντού. Αυτό άλλωστε θεσμοθετούμε. Παράλληλα, υιοθετούμε σύστημα πλήρους παρακολούθησης με διαδικασία εντοπισμού και καταγραφής της αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (δορυφόροι drones, τεχνητή νοημοσύνη). Αποδεικνύουμε στην πράξη την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να μπει τάξη στον χώρο, με σεβασμό στο Περιβάλλον και τους συμπολίτες μας. Η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης είναι ζήτημα Ισονομίας, είναι ζήτημα Δημοκρατίας".

Όπως ανακοινώθηκε την Κυριακή,κατόπιν κυβερνητικής απόφασης και εντολής της ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διενεργήθηκαν έλεγχοι από Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, στη Μύκονο.

Με στόχο την τήρηση της πολεοδομικής νομιμότητας, τον σεβασμό στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, καθώς και στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και επισκεπτών στις ακτές, από τον Απρίλιο 2023 μέχρι και την Κυριακή 21 Απιρλίου 2024 οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων έχουν μεταβεί στο νησί πέντε φορές (συγκεκριμένα στις 03.04.2023, στις 10.04.2023, στις 14.07.2023, στις 21.12.2023 και στις 01.04.2024). Διενήργησαν εντατικούς ελέγχους εντοπισμού αυθαίρετης δόμησης σε 13 επιχειρήσεις και σε ένα ιδιωτικό έργο και παρακολούθησαν τις διαδικασίες κατεδάφισης και συμμόρφωσης.

Τα ευρήματα του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Μύκονο:

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και θα συνεχιστούν τόσο στη Μύκονο όσο και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, τα ευρήματα των οποίων θα δημοσιοποιούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τις ημέρες αυτές συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει και τη μεταρρύθμιση στα θέματα κατεδάφισης αυθαίρετης δόμησης και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, που εισηγείται στη Βουλή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης και έχουν προετοιμάσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς και ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμης Μπακογιάννης.

