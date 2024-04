Οικονομία

Αυθαίρετα - Μύκονος: “Σαφάρι” ελέγχων για τις εντολές κατεδάφισης από το ΥΠΕΝ (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι ελεγκτές στις "επιδρομές" που πραγματοποίησαν στο Νησί των Ανέμων, ψάχνοντας για αυθαίρετες δομήσεις.

Τις διαδικασίες κατεδάφισης και συμμόρφωσης εκ μέρους όσων αυθαιρετούσαν έναντι των πολεοδομικών διατάξεων στο νησί της Μυκόνου, κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν από την πολιτεία, ανακοίνωσε την Κυριακή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, κατόπιν κυβερνητικής απόφασης και εντολής της ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διενεργήθηκαν έλεγχοι από Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, στη Μύκονο.

Με στόχο την τήρηση της πολεοδομικής νομιμότητας, τον σεβασμό στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, καθώς και στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και επισκεπτών στις ακτές, από τον Απρίλιο 2023 μέχρι και την Κυριακή 21 Απιρλίου 2024 οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων έχουν μεταβεί στο νησί πέντε φορές (συγκεκριμένα στις 03.04.2023, στις 10.04.2023, στις 14.07.2023, στις 21.12.2023 και στις 01.04.2024). Διενήργησαν εντατικούς ελέγχους εντοπισμού αυθαίρετης δόμησης σε 13 επιχειρήσεις και σε ένα ιδιωτικό έργο και παρακολούθησαν τις διαδικασίες κατεδάφισης και συμμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και θα συνεχιστούν τόσο στη Μύκονο όσο και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, τα ευρήματα των οποίων θα δημοσιοποιούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τις ημέρες αυτές συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει και τη μεταρρύθμιση στα θέματα κατεδάφισης αυθαίρετης δόμησης και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, που εισηγείται στη Βουλή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης και έχουν προετοιμάσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς και ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμης Μπακογιάννης.

Ακολουθούν, αναλυτικά, τα ευρήματα του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Μύκονο:

Οικοδομή 1η: Επιχείρηση

Κατά την πρώτη αυτοψία, στις 11.04.2023, είχε συνταχθεί πόρισμα που περιελάμβανε αυθαίρετες κατασκευές, κλειστούς χώρους με χρήση αποθήκης, μπαρ, τουαλέτες, εμπορικά κέντρα, κ.λπ., συνολικής έκτασης 9.200 τ.μ., πέργκολες και ξύλινο δάπεδο εμβαδού 5.300 τ.μ., διάστρωση γηπέδου με σκυρόδεμα 21.500 τ.μ. και ξύλινο τοίχο 300 μ., που έκλειναν την πρόσβαση του κοινού στην κοινόχρηστη παραλία του Πανόρμου. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στην επιχείρηση, τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο του 2023, για την παρακολούθηση των διαδικασιών κατεδάφισης. Τον Απρίλιο του 2024 κατεδαφίστηκε το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών. Έχουν παραμείνει οι κατασκευές που έφεραν στοιχεία νομιμότητας (οικοδομική άδεια και υπαγωγές).

Οικοδομή 2η: Επιχείρηση

Στην επιχείρηση διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές, όπως πέργκολες 60 τ.μ., μαντρότοιχοι 14 μ., κλειστοί χώροι 107 τ.μ. και ξύλινα πετάσματα 40 τ.μ.Το τμήμα της επιχείρησης που εκτείνεται με πέργκολα και ημιυπαίθριο χώρο έμπροσθεν του αιγιαλού και της παραλίας έχει υπαχθεί σε νόμο αυθαιρέτων και έχει ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), να ελέγξει τις υπαγωγές. Έχει διενεργηθεί η κατεδάφιση των αυθαιρέτων, για τα οποία δεν έγινε δεκτή η προσφυγή στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) και έχει διαπιστωθεί από ιδιώτη Ελεγκτή Δόμησης. Το μικτό κλιμάκιο θα διενεργήσει νέα αυτοψία στην επιχείρηση, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Οικοδομή 3η: Επιχείρηση

Στην επιχείρηση διαπιστώθηκαν υπερβάσεις της αδείας σε όλες τις πτέρυγες του ξενοδοχείου και στο εστιατόριο. Συγκεκριμένα οι κατασκευές αυτές ήταν ημιυπαίθριοι χώροι, εμβαδού 50 τ.μ., κλειστοί χώροι 200 τ.μ., γυμναστήριο κ.λπ., τοιχία 50 τ.μ. και ξύλινη γέφυρα. Ωστόσο, κατατέθηκε ένσταση στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ, όπου το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αυθαιρέτων κατασκευών παρουσιάστηκαν να έχουν υπαχθεί σε νόμο αυθαιρέτων, ενώ οι υπόλοιπες αυθαίρετες κατασκευές που δεν εντάχθηκαν, κατεδαφίστηκαν από τον ιδιοκτήτη. Για τη νομιμότητα αυτών των υπαγωγών έχει αποσταλεί σχετικό έγγραφο με στοιχεία στην αρμόδια ΥΔΟΜ.

Οικοδομή 4η: Επιχείρηση

Έγινε αυτοψία, στις 10.04.2023 και στις 01.04.2024. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος του ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο (από Ιανουαρίου 2018) διάγραμμα δόμησης και διαπιστώθηκαν: μετατροπή υπόγειων χώρων αντλιοστασίου και μηχανοστασίου σε χώρους δωματίων με jacuzzi, κλειστοί χώροι μπαρ, εστιατορίου, στη θέση παλιάς πέργκολας, αποθηκευτικοί υπέργειοι χώροι, προσθήκες στη στάθμη 3, κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων με χρήση ξενοδοχείου, γυμναστηρίου, spa κ.λπ., συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. H επιχείρηση έχει καταθέσει προσφυγή στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ και δεν έχει τελεσιδικήσει, ακόμη. Σε επόμενη φάση μετά την τελεσιδικία αυτής, θα διενεργηθεί αυτοψία για την παρακολούθηση της υπόθεσης και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Οικοδομή 5η: Επιχείρηση

Κατά την αυτοψία του Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές, κυρίως βοηθητικής χρήσης ως αποθηκευτικοί χώροι υλικών και στεγάστρων, συνολικής επιφάνειας 440 τ.μ. Κατά την αυτοψία του μικτού κλιμακίου του Απριλίου του 2024 διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της επιχείρησης με την απομάκρυνση των κατασκευών/υπερβάσεων της αδείας. Παράλληλα, εκδόθηκε νέα άδεια, μικρής κλίμακας, για «διαμόρφωση εξωτερικού χώρου προσθήκη πέργκολας με αντιανέμιο, πέργκολα για χώρο στάθμευσης και επισκευή υφιστάμενης πέργκολας χώρου καταστήματος και εγκατάσταση και απεγκατάσταση εξέδρας εκδηλώσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου». Οι εργασίες που αφορούν στην παραπάνω έγκριση δεν είχαν ολοκληρωθεί, ενώ δεν διαπιστώθηκαν νέες υπερβάσεις.

Οικοδομή 6η: Επιχείρηση

Κατά την αυτοψία του Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές, κυρίως βοηθητικής χρήσης (αποθηκευτικοί χώροι) και προσθήκες κατ' επέκταση κτιρίων, συνολικής επιφάνειας 181 τ.μ. Κατά την αυτοψία του μικτού κλιμακίου του Απριλίου του 2024 διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της επιχείρησης με την απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών, πλην ενός αυθαίρετου τοιχίου εσωτερικά του οικοπέδου, που διαχωρίζει τον βόρειο προαύλιο χώρο, για τον οποίο έχει προσφύγει η επιχείρηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων του Υπουργείου και μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου. Για τις αυθαίρετες κατασκευές που εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο και είχαν ενταχθεί σε νόμο αυθαιρέτων, εστάλη έγγραφο από την Υπηρεσία προς την αρμόδια ΥΔΟΜ για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών λόγω του χρόνου κατασκευής, ωστόσο δεν έχει ακόμη απαντήσει. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση προστίμου.

Οικοδομή 7η: Επιχείρηση

Κατά την αυτοψία του Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές, κυρίως βοηθητικής χρήσης, ως αποθηκευτικοί χώροι και προσθήκες κατ' επέκταση κτιρίων συνολικής επιφάνειας 970 τ.μ., καθώς και κατασκευές/διαμορφώσεις έμπροσθεν του καταστήματος εντός αιγιαλού/παραλίας. Κατά την αυτοψία του μικτού κλιμακίου του Απριλίου του 2024 διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της επιχείρησης με την απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών.

Οικοδομή 8η: Επιχείρηση

Κατά την αυτοψία του Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές που αφορούσαν σε μικρές επεκτάσεις κτιριακές επιφάνειας 68 τ.μ. και διαμορφώσεις εντός και εκτός του οικοπέδου και αιγιαλού/παραλίας, έκτασης 500 τ.μ. Η επιχείρηση έχει προσφύγει στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και μετά την απόφασή του επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης για τις αυθαίρετες κατασκευές που παρέμεναν. Κατά την αυτοψία του μικτού κλιμακίου του Απριλίου του 2024 προέκυψε μερική συμμόρφωση, καθώς διαπιστώθηκε ότι κάποιες κατασκευές έχουν απομακρυνθεί.

Οικοδομή 9η: Επιχείρηση

Κατά την αυτοψία του Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές, κυρίως βοηθητικής χρήσης, συνολικής επιφάνειας 46,77 τ.μ. και διαμορφώσεις ξύλινης εξέδρας εντός αιγιαλού παραλίας, επιφάνειας 177,60 τ.μ. Κατά την αυτοψία του μικτού κλιμακίου του Απριλίου του 2024 διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της επιχείρησης με την απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών.

Οικοδομή 10η: Επιχείρηση

Κατά την αυτοψία της 11ης Απριλίου του 2023, εντοπίστηκε έμπροσθεν του καταστήματος, αυθαίρετη κατασκευή κατ' επέκταση του κτιρίου και εντός του κοινόχρηστου χώρου, συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. Η επιχείρηση αποδέχτηκε το Πόρισμα – Έκθεση Αυτοψίας του κλιμακίου ελέγχου και ακολούθησε τη διαδικασία συμμόρφωσης για την αποξήλωσή της με ίδια μέσα, που ωστόσο σε επόμενη αυτοψία του κλιμακίου στις Απριλίου του 2024 διαπιστώθηκε η μερική συμμόρφωση της επιχείρησης. Για την εν λόγω επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης για τις κατασκευές που παρέμειναν.

Οικοδομή 11η: Επιχείρηση

Κατά την αυτοψία της 10ής Απριλίου του 2023, εντοπίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές από μέταλλο και ξύλο, οι οποίες στέγαζαν χώρους κυρίως βοηθητικής χρήσης, συνολικής επιφάνειας 226 τ.μ. Η επιχείρηση αποδέχτηκε το Πόρισμα – Έκθεση Αυτοψίας του κλιμακίου ελέγχου και ακολούθησε τη διαδικασία συμμόρφωσης για την αποξήλωσή της με ίδια μέσα, που ωστόσο καθυστέρησε πλέον των –κατά νόμον– προθεσμιών και της καταλογίστηκαν τα πρόστιμα. Ωστόσο, σε επόμενη αυτοψία του κλιμακίου, στις 2 Απριλίου του 2024, διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της επιχείρησης και η καθαίρεση όλων των αυθαίρετα στεγασμένων, βοηθητικών χώρων του πορίσματος.

Οικοδομή 12η: Επιχείρηση

Από την Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε συνταχθεί Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο κλιμακίου Επιθεωρητών, στις 04.04.2023, διαπιστώθηκε να εκτελούνται εκτεταμένες, οικοδομικές εργασίες άνευ οικοδομικής αδείας, σε κτίρια όπου δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη επιχείρηση. Τμήμα κτιρίου, που συμπεριλαμβάνεται στο πρωτόκολλο κατεδάφισης, είχε κατασκευαστεί εντός του αιγιαλού. Θα ακολουθήσει, άμεσα, επιτόπιος έλεγχος κλιμακίου Επιθεωρητών της Υπηρεσίας, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι διαπιστώσεις του από 03.06.2023 πορίσματος αρμόδιου Ελεγκτή Δόμησης, σύμφωνα με τις οποίες τμήματα των αυθαίρετων κτιρίων που περιλαμβάνονταν στο Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εντός αιγιαλού, έχουν ήδη κατεδαφιστεί και θα ακολουθήσει επιτόπιος έλεγχος από το Σώμα.

Σε διαφορετικό οικόπεδο της ίδιας επιχείρησης, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο κλιμακίου Επιθεωρητών στις 03-04.04.2023, συντάχθηκε το από 28.09.2023 Πόρισμα, που αφορά σε αυθαίρετες επεκτάσεις των κτιρίων της τάξεως των 500 τ.μ., με χρήση εμπορικών καταστημάτων και εστίασης. Θα ακολουθήσει, άμεσα, επιτόπιος έλεγχος κλιμακίου Επιθεωρητών της Υπηρεσίας, προκειμένου να ελεγχθεί εάν κατεδαφίστηκαν οι εν λόγω αυθαίρετες κατασκευές.

Οικοδομή 13η: Επιχείρηση

Στην επιτόπια αυτοψία 04.04.2023, εντοπίστηκαν στην εκτός σχεδίου περιοχή όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, οι παρακάτω αυθαίρετες κατασκευές:

11 containers συνολικής επιφάνειας 145 τ.μ.,

3 πλαστικές δεξαμενές,

6 πέργκολες συνολικής επιφάνειας 303 τ.μ.,

8 τοιχία από λιθοδομή συνολικού μήκους 36 μ. και μέσου ύψους 2,5 μ.,

αυθαίρετη επικάλυψη rabote πέργκολας επιφάνειας 56 τ.μ.,

αυθαίρετο ισόγειο κτίσμα από λιθοδομή επιφανείας 24,3 τ.μ.,

αυθαίρετο ισόγειο κτίσμα από λιθοδομή επιφανείας 24 τ.μ. και

αυθαίρετο ισόγειο κτίσμα από λιθοδομή επιφανείας 89 τ.μ.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στις 02.04.2024, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν καθαιρεθεί:

το ισόγειο κτίσμα από λιθοδομή επιφανείας 89 τ.μ.,

το ισόγειο κτίσμα από λιθοδομή επιφανείας 24 τ.μ.,

το container (υποσταθμός ΔΕΔΔΗΕ) επιφάνειας 12 τ.μ. και

οι περιμετρικοί τοίχοι του ισογείου κτίσματος από λιθοδομή, του οποίου αφαιρέθηκε η οροφή, για ύψος μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου κατά το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) 1,5 μ.

Οικοδομή 14η: Κατοικία

Διενεργήθηκε στις 21.12.2023 επιτόπιος έλεγχος στην περιοχή «Μωρόεργο – Φτελιά» Μυκόνου, σε ιδιοκτησία για την οποία είχε εκδοθεί περαιωμένη Υπαγωγή στον ν. 4495/2017 και οικοδομική άδεια αποπεράτωσης εργασιών αυθαίρετης κατοικίας – ξενώνα και κολυμβητικής δεξαμενής, με το ν.4495/2017 της ΥΔΟΜ Σύρου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες σε εξέλιξη και ειδικότερα:

εργασίες εκσκαφών και εκβραχισμών,

σκυροδέτηση της πλάκας οροφής του κτιρίου του ξενώνα,

κατασκευή σε εξέλιξη νέων τοίχων από λιθοδομή,

που δεν καλύπτονται από την περαιωμένη Υπαγωγή στο ν. 4495/2017. Για τη συγκεκριμένη κατασκευή υπήρχαν υπερβάσεις εντοπισμένες από το ΑΤ, από το 2011. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι οι κατασκευές που περιλαμβάνονται στη περαιωμένη Υπαγωγή στο ν.4495/2017, κατασκευάστηκαν μεταγενέστερα της 28.07.2011 και επομένως παρανόμως υπήχθησαν στο ν. 4495/2017. Στη συνέχεια, μετά από ενεργοποίηση της αρμόδιας ΥΔΟΜ, η τελευταία προέβη σε:

Απόφαση Ανάκλησης δήλωσης της Υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4495/2017,

Απόφαση «Ανάκλησης της Οικοδομικής άδειας της ΥΔΟΜ Σύρου, στην περιοχή Φτελιά Μυκόνου και εξεδόθη

«Διακοπή Οικοδομικών Εργασιών».

Κατά το νεότερο επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από κλιμάκιο Επιθεωρητών την 01.04.2024, διαπιστώθηκε ότι είχαν συνεχιστεί οι οικοδομικές εργασίες σε χρόνο μεταγενέστερο της διακοπής οικοδομικών εργασιών. Συγκεκριμένα ο τοίχος αντιστήριξης βόρεια της οικοδομής είχε επεκταθεί καθ' ύψος.

