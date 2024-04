Αθλητικά

Volley League: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής μετά από ένα συγκλονιστικό ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-1 στην σειρά των τελικών και κατέκτησαν το 32ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

-

Μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-2 στον 4ο τελικό της Volley League, έκανε το 3-1 στις νίκες και κατέκτησε τον 32ο τίτλο της Ιστορίας του, ολοκληρώνοντας την εφετινή σεζόν ως νταμπλούχος, καθότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε κάνει δικό του και το Κύπελλο Ελλάδος. Οι Στερν και Ιντάλγκο «υπέγραψαν» τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που «γύρισε» απ’ το 2-0, πήγε τον αγώνα στο τάι-μπρέικ, αλλά δεν είχε σωστές επιλογές στο φινάλε.

Τα σετ: 25-17, 25-19, 20-25, 21-25, 15-12

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα στο πρώτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 3-5 χάρις στις επιθέσεις του Ερνάντεζ και το μπλοκ του Πρωτοψάλτη. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, ανέβασε τις επιδόσεις του στο σερβίς και στο φιλέ κι άρχισε να «χτίζει» τη δική του διαφορά ξεφεύγοντας με 14-10 με τις επιθέσεις του Ιντάλγκο. Ο Πετρέας με άσσο μείωσε σε 17-15, όμως οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να «απογειώσουν» ξανά τη διαφορά σε 21-16 και 24-17, κλείνοντας το σετ με το σερβίς του Μάρκου στο φιλέ.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός έμεινε σε «επαφή» με το σκορ μέχρι το 3-3, καθώς οι Πειραιώτες άρχισαν να ξεφεύγουν χάρις στο ανέβασμα του Τζούριτς ο οποίος μέτρησε σερί πόντους, έχοντας ως συμπαραστάτες τους Ιντάλγκο, Κουμεντάκη και Στερν. Ο Ολυμπιακός πήγε στο 14-8 και στο 19-11 μετά την παράβαση τριών μέτρων του Ερνάντεζ. Οι «πράσινοι» άρχισαν να είναι άστοχοι και στα σερβίς τους, αλλά και στις επιθέσεις απ’ τα τρία μέτρα με τον Ολυμπιακό να κόβει πρώτος το νήμα και στο δεύτερο σετ με πόντο του Στερν που έκανε το 25-19.

Όντας με την πλάτη στον... τοίχο ο Παναθηναϊκός έβγαλε «αντίδραση» στο τρίτο σετ. Οι «πράσινοι» πήραν μικρά-μικρά προβαδίσματα (2-4, 6-9, 11-14), μέχρι το «ξέσπασμα» που τους έφερε στο 12-18. Τα σερβίς του Ιντάλγκο επανέφεραν τον Ολυμπιακό στη διεκδίκηση (16-18), όμως οι πόντοι του Φράγκου «καθάρισαν» το σετ για τον Παναθηναϊκό (20-25) που μείωσε σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός μπήκε «φουριόζος» και με διάθεση να τελειώσει τη σειρά, παίρνοντας προβάδισμα με 5-1 και 6-2, χάρις στις επιθέσεις του Ιντάλγκο. Οι «πράσινοι» απάντησαν με δικό τους 0-6 με πολύ καλές επιθέσεις του Βουλκίδη και το σερβίς του Πετρά. Οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν (8-8) κι ακολούθως το σετ πήγε πόντο-πόντο μέχρι τον άσσο του Ερνάντεζ και την υπέρβαση του Τράβιτσα (12-15). Τέσσερις αναπάντητοι πόντοι του Ολυμπιακού από δύο άσους του Στερν και επίθεση του Ιντάλγκο ξανάδωσαν προσπέρασμα στους «ερυθρόλευκους» (16-15).

Ο Ολυμπιακός πήρε έναν τρομερό πόντο (19-18) με φοβερή άμυνα των Στερν και Ιντάλγκο και μπλοκ του Κουμεντάκη στον Ερνάντεζ για να ακολουθήσει αμέσως μετά διακοπή στο παιχνίδι, λόγω ενός αντικειμένου που πετάχτηκε απ’ την εξέδρα προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού και τραυμάτισε στο σώμα τον στατιστικολόγο των «πράσινων» Χρήστο Μπέλλο.

Από τους διαιτητές ζητήθηκε να εκκενωθεί η κερκίδα των οργανωμένων του Ολυμπιακού και μετά από 15 λεπτά το ματς ξανάρχισε, με τον Παναθηναϊκό να κάνει ένα μεγάλο ντεμαράζ χάρις στα σερβίς του Ερνάντεζ και την τελευταία επίθεση του Κουβανού που διαμόρφωσε το 21-25 για το «τριφύλλι».

Στο τάι-μπρέικ ο Ολυμπιακός πήρε γρήγορο προβάδισμα 3-0 και 6-1 χάρις στους Ιντάλγκο και Στερν, όμως ο Παναθηναϊκός «επέστρεψε» ξανά στο ματς χάρις στην πρώτη επίθεση κι ακολούθως στα σερβίς του Ερνάντες (7-5). Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου με ένα σερί 0-4, πέρασαν μπροστά με 9-10, όμως οι «ερυθρόλευκοι» με δύο «κολλητά» μπλοκ πήγαν το ματς στο 13-12. Το σερβίς του Πρωτοψάλτη πέρασε άουτ και στη συνέχεια ο Ιντάλγκο με άσσο «τελείωσε» το ματς, τη σειρά και το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό που επικράτησε με 15-12 και 3-2 σετ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια - Μαρινάκης: Η παρέμβαση για την καθαρή τιμή από το χωράφι στο ράφι αποφέρει καρπούς

Μητσοτάκης από Ρέντη: Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι συνεχής (εικόνες)

Ο παππούς του Γιώργου Λυγγερίδη στον ΑΝΤ1: Μακάρι ο Θεός να δώσει, να τους πιάσουν όλους (βίντεο)