Βόλος: Καταδικάστηκε για κλοπή που έκανε άλλος

Ένας άνδρας βρήκε τον μπελά του όταν πήρε με το αυτοκίνητό του έναν άγνωστο….κλέφτη.

Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε ένας εργαζόμενος από τον Βόλο που μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής-ξημερώματα Δευτέρας- σταμάτησε στον δρόμο για να εξυπηρετήσει έναν άνθρωπο που έκανε ωτοστόπ.

Ο νεαρός που επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο τον ευχαρίστησε πολλές φορές και του πρότεινε να τον «κεράσει» όμορφα κορίτσια. Το «κέρασμα» δεν έγινε αποδεκτό , αλλά ο νεαρός αρνούνταν να πει και στον οδηγό τον προορισμό του.

Όταν έφτασαν στο κέντρο του Βόλου αποβιβάστηκε ο νεαρός από το αυτοκίνητο και ο οδηγός πήγε να παρκάρει το ΙΧ στη γειτονιά της μητέρας του , καθώς ήταν δικό της. Εκεί, διαπίστωσε πως το αυτοκίνητο είχε μέσα πράγματα που ούτε δικά του ήταν της μητέρας του, αλλά αστυνομικοί σε περιπολία σταμάτησαν και τον ρώτησαν τι συμβαίνει. Μάλιστα του ζήτησαν να δηλώσει εάν έχει κάνει κάποια παράνομη πράξη.

Εκείνος τους υπέδειξε πράγματα που είχε εγκαταλείψει στο αυτοκίνητό του, άτομο που είχε επιβιβάσει λίγο νωρίτερα, μεταφέροντάς το στο κέντρο της πόλης.

Οι αστυνομικοί βρήκαν μία τσάντα με έναν φορητό υπολογιστή και μέσα σε αυτή μία επαγγελματική κάρτα από κατάστημα οπτικών, το οποίο είναι συχνά στόχος διαρρηκτών.

Αμέσως έγινε αντιληπτό πως είχε γίνει διάρρηξη στο μαγαζί, αλλά ο άνθρωπος που βρέθηκε με τον υπολογιστή στο αυτοκίνητο δεν την «γλίτωσε». Οδηγήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου όπου κατέθεσε χθες και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος περιγράφοντας το πώς του έριξαν την τζαμαρία, προκαλώντας μεγάλη ζημιά. Ο κατηγορούμενος εξήγησε πως δεν είχε καμία σχέση με τον δράστη αλλά απλά τον εξυπηρέτησε.

«Πρώτη φορά τον είδα. Δεν τον γνώριζα. Πήγα να κάνω κάτι καλό και βρήκα τον μπελά μου» είπε ο κατηγορούμενος. Η εισαγγελέας πρότεινε τη μετατροπή της κατηγορίας σε αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή.

