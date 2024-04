Μαγνησία

Βόλος: Έκρηξη σε κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στον Βόλο, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κέντρο διασκέδασης στον Βόλο, στην περιοχή των Παλαιών.

Η έκρηξη προκάλεσε τεράστιες ζημιές στο κέντρο, αλλά και σε γειτονικές επιχειρήσεις, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει θύματα.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που άκουσαν τον θόρυβο, ενώ η έκρηξη έγινε αισθητή σε όλη την πόλη.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί από τη Λάρισα, για να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης, ενώ επί τόπου έφτασαν οι ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης, καθώς και οι εργαζόμενοι.

