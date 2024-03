Κοινωνία

Ταύρος: Έκρηξη από γκαζάκια σε ιδιωτικό κολέγιο

Άγνωστοι τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στην είσοδο του κολεγίου, που βρίσκεται κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Ταύρο σε ιδιωτικό κολέγιο όπου άγνωστοι είχαν τοποθετήσει γκαζάκια.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο του κολεγίου στον Ταύρο, το οποίο βρίσκεται κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Η έκρηξη προκάλεσε μόνο μικρές υλικές ζημιές, καθώς έσπασε η τζαμαρία του κολεγίου.

