“Έρωτας φυγάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Απολαύστε πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, “Έρωτας φυγάς”.

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 99

Η Αλεξάνδρα ξεκινάει να συνέρχεται, μετά την απρόσμενη συνάντηση με την Μαργέτα που την κλόνισε βαθιά. Ο Ιάσονας την περιμένει να επιστρέψει με χαρά, αλλά συνάμα η προσοχή που του δείχνει η καινούργια γιατρός τον αφήνει μπερδεμένο. Ο Φάνης προσπαθεί να βρει το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να τον ενοχοποιήσει για τον τάφο του Γιώργου Δεμερτζή, αλλά δεν τα καταφέρνει. Η γιορτή που οργανώνει η Άρτεμης στην Λέσχη έχει σκοπό να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να εστιάσει μια και καλή στον στόχο της. Παράλληλα, στον κόσμο της Κηφισιάς, ο Στέφανος ετοιμάζεται να κάνει μια συμμαχία που μπορεί τελικά να αποβεί μοιραία…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

