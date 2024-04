Οικονομία

Σκρέκας για πασχαλινό τραπέζι: Πώς θα κινηθούν οι τιμές των τροφίμων

Επίσης μίλησε και για τις τιμές των καυσίμων και την συνεχή άνοδο που καταγράφουν.

Το Καλάθι του Πάσχα, που ξεκινάει από αύριο, στόχο έχει να συγκρατήσει τις τιμές και σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, οι καταναλωτές θα δουν, για τα αμνοερίφια οι τιμές να είναι ίδιες και χαμηλότερες σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

«Αυτό, συνέχισε ο υπουργός, θα συγκρατήσει σε μεγάλο βαθμό τον πληθωρισμό, θα δώσει τη δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά και όχι μόνο βεβαίως, να μπορέσουν να προμηθευτούν τα βασικά για το πασχαλινό τραπέζι σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Βεβαίως, η προσπάθειά μας δεν μένει μόνο στο θέμα του καλαθιού. Έχουμε προχωρήσει σε μία σειρά παρεμβάσεων, διορθώνοντας αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και διαχρονικές στρεβλώσεις στη λειτουργία του εμπορίου, έτσι ώστε πραγματικά να δούμε σιγά σιγά, όπως και το βλέπουμε, τις τιμές να αποκλιμακώνονται και τον πληθωρισμό να πέφτει. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται και γι' αυτό δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις».

Ειδικά για τα αμνοερίφια, ο ίδιος σημείωσε πως υπάρχουν πολλές τιμές στην αγορά, το ζητούμενο όμως για την κυβέρνηση είναι στο καλάθι του νοικοκυριού η τιμή στο αρνί να είναι από 10 ευρώ το κιλό και χαμηλότερα.

«Από εκεί και πέρα υπάρχουν προϊόντα για όλα τα βαλάντια και για κάθε είδους καταναλωτή. Ένας καταναλωτής πρέπει να έχει την επιλογή. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή να δώσουμε στα νοικοκυριά την επιλογή να μπορούν να επιλέξουν. Θέλουν να αγοράσουν ένα προϊόν το οποίο να είναι πιο προσιτή τιμή, γιατί δεν μπορούν; Το καλάθι του νοικοκυριού. Θέλουν να επιλέξουν ένα άλλο προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι πιο ακριβό, αλλά να έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ή τέλος πάντων να τους αρέσει περισσότερο, μπορούν επίσης να το επιλέξουν. Αυτό είναι που πρέπει να διασφαλίσουμε, δηλαδή να υπάρχουν επιλογές ώστε τα νοικοκυριά να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους χωρίς να δυσκολεύονται» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στα βασικά προϊόντα, όπως είναι το πασχαλινό τσουρέκι, το αρνί και άλλα πασχαλιάτικα, όλα αυτά όπως είναι η φέτα και τα λοιπά, φαίνεται, θα το δούμε βεβαίως στο Καλάθι του Νοικοκυριού που θα ανακοινωθεί αύριο από την κάθε αλυσίδα σουπερμάρκετ, φαίνεται ότι οι τιμές θα είναι οι ίδιες και σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι και χαμηλότερες από το περσινό Πάσχα» είπε ο κ. Σκρέκας.

Καύσιμα

Ειδικά σε ό,τι αφορά στα καύσιμα και την συνεχή άνοδο που καταγράφουν οι τιμές τους, ο κ. Σκρέκας θυμίζοντας το πλαφόν που έχει τεθεί στο περιθώριο κέρδους στα πρατήρια, τόνισε πως γίνονται έλεγχοι και ανά εβδομάδα ανακοινώνονται πρόστιμα σε εκείνα τα πρατήρια τα οποία υπερβαίνουν αυτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και δεν πρέπει κανείς να έχει κέρδος παραπάνω από ό,τι είχε το 2021.

«Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου, η Ελλάδα έχει πλήρη αδυναμία να διαμορφώσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε επίπεδο χρηματιστηρίων Ευρώπης ή Αμερικής. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε τους ελέγχους. Βεβαίως, η γεωπολιτική ρευστότητα είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων επηρεάζει τις τιμές των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, πρώτων υλών, είτε ορυκτών καυσίμων είτε μετάλλων. Ελπίζουμε και όλοι προσευχόμαστε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και στη γειτονιά μας, στην Ουκρανία» τόνισε ο κ. Σκρέκας, ενώ σημείωσε πως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχουν μεταβολές, οι οποίες να είναι μεγάλες.

Ο υπουργός επισήμανε πως ο πληθωρισμός υποχωρεί και πως από 8,3% τον Ιανουάριο έχει βρεθεί πλέον στο 5%, ενώ εξήγησε γιατί δεν ισχύει πως είναι η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή χώρα στην ΕΕ. «Ο πληθωρισμός έχει μία αποκλιμάκωση, η οποία τον τελευταίο έτος είναι χαμηλότερη από τις χώρες με τις οποίες συγκρίνεται. 'Αμα δούμε όμως την τετραετία από το 2019 μέχρι σήμερα, γιατί εκεί πρέπει να κάνουμε τη σύγκριση, δεν πρέπει να λέμε μόνο τον τελευταίο χρόνο, το τελευταίο εξάμηνο, πρέπει να βλέπουμε από το 2019 μέχρι σήμερα πως έχει κυμανθεί πληθωρισμός, θα δείτε ότι η Ελλάδα στον Γενικό Δείκτη έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρωζώνη και σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα έχουμε έναν πληθωρισμό που είναι στον μέσο όρο της Ευρώπης χαμηλότερος από Ισπανία, χαμηλότερος από Ιταλία και ίδιος περίπου με την Πορτογαλία. Επαναλαμβάνω, την πενταετία. (…) Στα τρόφιμα βλέπουμε ότι τους τελευταίους δύο μήνες στην Ελλάδα έχουμε μία αποκλιμάκωση πληθωρισμού της τάξης του 40%. Βεβαίως αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί αυτός ο πληθωρισμός έρχεται και κάθεται πάνω στον πληθωρισμό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό περιέγραψα πώς ξεκίνησε η κατάσταση από το 19. Σήμερα όμως, η κυβέρνηση προσπαθεί με τα μέτρα που έχει πάρει, να δει τις τιμές των προϊόντων αυτών να σταθεροποιούνται και σταδιακά να αποκλιμακώνονται» συμπλήρωσε ο κ. Σκρέκας.

Έλεγχοι

«Χθες, για παράδειγμα, στη λαχαναγορά είδαμε ότι σε πολλά βασικά φρούτα και λαχανικά, για παράδειγμα, οι πράσινες σαλάτες ή οι ντομάτες έχουν τιμές αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Από 35 λεπτά για παράδειγμα, που είχε φτάσει να κάνει 50 λεπτά το μαρούλι έχει πάει κάτω από 30 λεπτά τώρα, που σημαίνει ότι σιγά σιγά μπορούμε να δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Τι μπορεί να βοηθήσει. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσουν οι έλεγχοι που κάνουμε στην αγορά. Πάνω από 40.000 ελέγχους και πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα σε αυτούς οι οποίοι παραβίασαν τον νόμο για την αθέμιτη κερδοφορία, που μόνο η Ελλάδα έχει περάσει τέτοιο νόμο» προσέθεσε ο υπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι τα πρόστιμα εισπράττονται κανονικά.

«Δεν τίθεται θέμα να μην εισπραχθούν και βλέπουμε ότι συμμορφώνονται κιόλας, γιατί καμία εταιρεία δεν θέλει να ακούγεται το όνομά της ότι είναι μία εταιρεία που έχει παραβιάσει έναν νόμο και της έχει επιβληθεί πρόστιμο. (…) Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά αποδίδουν. Δεν μπορεί φυσικά να γίνει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά βλέπουμε ότι μήνα με τον μήνα ο πληθωρισμός μειώνεται, οι εταιρείες συμμορφώνονται με τον νόμο και σιγά σιγά θα εξομαλυνθούν οι τιμές, όπως έγινε και με την ενέργεια. Βεβαίως δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσουμε» τόνισε ακόμα ο κ. Σκρέκας.

Τα μέτρα φαίνεται πως έχουν αρχίσει και αποδίδουν, επισήμανε ο υπουργός, φέρνοντας για παράδειγμα, τις μειώσεις στις τιμές των προϊόντων προσωπικής υγιεινής, δηλαδή σαμπουάν, αφρόλουτρα ή στα καθαριστικά σπιτιού που χρησιμοποιεί ευρέως ένα νοικοκυριό, όπου η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή των μέτρων έδειξε αποπληθωρισμό, δηλαδή μείωση των τιμών κατά 2 έως 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

«Όχι μόνο, λοιπόν, σταθεροποιήθηκαν οι τιμές σε αυτά τα προϊόντα, αλλά είδαμε ότι μειώθηκαν και σε σχέση με πέρσι. Επαναλαμβάνω όμως, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, εμείς το αναγνωρίζουμε και γι' αυτό συνεχίζουμε με τους ελέγχους και με τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει μέχρι να δούμε τις τιμές στα ράφια να αποκλιμακώνονται και δεν πρόκειται να εφησυχάσουμε και δεν πρόκειται να χαρίσουμε σε κανέναν. Και δεν πρόκειται να αφήσουμε την ελληνική αγορά να είναι ξέφραγο αμπέλι απέναντι στις ορέξεις του οποιουδήποτε θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη δύσκολη περίοδο» ανέφερε καταλήγοντας ο υπουργός.

