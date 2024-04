Αθλητικά

Youth League - Ολυμπιακός: Η επιστροφή των πρωταθλητών, τα ρεκόρ και οι αλλαγές στον θεσμό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανηγυρική υποδοχή για τους νέους του Ολυμπιακού που πήραν το τρόπαιο. Τι δείχνουν οι αριθμοί και οι στατιστικές. Νέα μορφή θα έχει το πρωτάθλημα την σεζόν 2024/25.

-

Την αποθέωση γνώρισε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την άφιξή της η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού (Κ19), που σημείωσε χθες τη μεγαλύτερη επιτυχία στην Ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, σε επίπεδο συλλόγων.

Οι «πιτσιρικάδες» του Σωτήρη Συλαϊόπουλου κατάκτησαν αήττητοι -ούσα η μοναδική ομάδα στη διοργάνωση- το Youth League, δηλαδή το αντίστοιχο Champions League στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Η αποστολή επέστρεψε μέσω Γενεύης το μεσημέρι της Τρίτης κι έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και πολλά συνθήματα από τους δεκάδες φίλους του Ολυμπιακού.

Το σύνθημα «Να’ τοι, να’ τοι οι πρωταθλητές», δόνησε την ατμόσφαιρα στο αεροδρόμιο των Σπάτων όταν εμφανίστηκαν οι νεαροί ποδοσφαιριστές με το τρόπαιο.

Από την πλευρά τους, οι πρωταγωνιστές ζούσαν κι απολάμβαναν τη στιγμή μπαίνοντας και οι ίδιοι στο κλίμα κι ενώνοντας τις φωνές τους με τον κόσμο, που φώναζε «είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό».





Youth League: Ο Ολυμπιακός, τα ρεκόρ, οι αριθμοί και η νέα μορφή τη σεζόν

Αυτά είναι τα ρεκόρ και στατιστικά στοιχεία «κλειδιά», όπως τα παρουσιάζει η ιστοσελίδα της UEFA:

Ο Ολυμπιακός ήταν μόνο η δεύτερη ελληνική ομάδα που κέρδισε μια διοργάνωση της UEFA μετά την εθνική ομάδα ανδρών στο Euro 2004.

Ο Ολυμπιακός ήταν μόνο ο δεύτερος ελληνικός σύλλογος που έφτασε σε τελικό UEFA μετά τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο Πρωταθλητριών 1970/71 και ο πρώτος που κέρδισε έναν τελικό.

Ούτε η Ελλάδα ούτε η Ιταλία είχαν ποτέ ομάδα στον τελικό. Ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός είναι ο τρίτος νικητής που πέρασε από το μονοπάτι των πρωταθλημάτων μετά την ΑΖ Άλκμααρ την περασμένη σεζόν και τη Σάλτσμπουργκ το 2016/17.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη φορά που δύο ομάδες από το μονοπάτιτων πρωταθληματων προκρίθηκαν στα ημιτελικά (Ολυμπιακός και Ναντ). Οι φιναλίστ της περασμένης σεζόν Σάλτσμπουργκ και Χάιντουκ Σπλιτ πέρασαν και οι δύο από αυτή τη διαδρομή. Οι μόνες προηγούμενες τρεις που έφτασαν στους τέσσερις τελευταίους ήταν η Άντερλεχτ (ημιτελικοί 2015/16), η Σάλτσμπουργκ (νικητές 2016/17) και η Τσέλσι (επιλαχούσα 2018/19).

Η Ναντ κέρδισε μια άνευ προηγουμένου σειρά τεσσάρων διαδικασιών πέναλτι στην πορεία της στα ημιτελικά.

Η Ναντ σημείωσε επίσης ρεκόρ τουρνουά τόσο για τους προημιτελικούς (19.301) όσο και για το μονοπάτι των πρωταθλητών (12.450 εναντίον Χάιντουκ), καθώς και προσέλκυσε 13.377 για την ήττα στα play-off από τη Σεβίλλη, μέρος του συνολικού απολογισμού 46.928. Οι 20.744 φίλαθλοι της Ουνιόν Βερολίνου στον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ρεκόρ φάσης ομίλων και το δεύτερο καλύτερο συνολικά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης διατήρησε το ρεκόρ της φτάνοντας τουλάχιστον στη φάση των «16» και στις δέκα διοργανώσεις. Η Ατλέτικο διατήρησε τη δική της να φτάνει πάντα τουλάχιστον στα play-off .

Η υπεράσπιση του τίτλου της AZ τελείωσε στα πέναλτι στον γύρο των «16» κόντρα στην Πόρτο, αλλά η ισοπαλία 1-1 εξασφάλισε ότι η ολλανδική ομάδα ισοφάρισε το ρεκόρ της Τσέλσι με 17 συνεχόμενους αγώνες UEFA Youth League χωρίς ήττα σε διάστημα 90 λεπτών.

Οι πρώτοι σκόρερ

7 γκολ Αμίν Τσιάκα (Κοπεγχάγη), Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο)

6 Ανχα Καντέ (Πόρτο), Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

5 Γιανίκ Εντουάρντο (Λειψία), Χαράλαμπος Κωστούλας (Ολυμπιακός), Ντιέγκο Σία (Μίλαν), Βλάντιμιρ Βάλκο (Ζιλίνα), Γιόελ φαν ντεν Μπαν (AZ Αλκμααρ)

Πρώτος σκόρερ ανά σεζόν

2023/24: Αμίν Τσιάκα (Κοπεγχάγη), Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο) 7

2022/23: Μπιλάλ Μαζάρ (Παναθηναϊκός), Μεξ Μέερντινκ (AZ Αλκμααρ) 9

2021/22: Μάντς Χάνσεν (Μίντιλαντ), Αραλ Σιμσίρ (Μίντιλαντ) 7

2020/21: Ακυρώθηκε η σεζόν

2019/20: Ρομπέρτο Πίκολι (Αταλάντα), Γκονσάλο Ράμος (Μπενφίκα) 8

2018/19: Τσάρλι Μπράουν (Τσέλσι) 12

2017/18: Ιβάν Ιγκνάτεφ (Κράσνονταρ) 10

2016/17: Τζόρντι Μπούλα (Μπαρτσελόνα), Κάι Σιέρχουις (Άγιαξ) 8

2015/16: Ρομπέρτο Νούνιεθ (Ατλέτικο Μαδρίτης) 9

2014/15: Ντομινίκ Σολάνκε (Τσέλσι) 12

2013/14: Μουνίρ Ελ Χανταντί (Μπαρτσελόνα) 11

Οι περισσότεροι τίτλοι

2 Μπαρτσελόνα, Τσέλσι

1 ΑΖ Άλκμααρ, Μπενφίκα, Ολυμπιακός, Πόρτο, Ρεάλ Μαδρίτης, Σάλτσμπουργκ

Ανά χώρα

3 Ισπανία

2 Αγγλία, Πορτογαλία

1 Αυστρία, Ελλάδα, Ολλανδία

Οι περισσότερες εμφανίσεις σε τελικό

4 Μπενφίκα, Τσέλσι

2 Μπαρτσελόνα, Σάλτσμπουργκ

1 Μίλαν, ΑΖ Άλκμααρ, Χάιντουκ Σπλιτ, Ολυμπιακός, Παρί Σεν Ζερμέν, Πόρτο, Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ Ντόνετσκ

Ανά χώρα

5 Πορτογαλία

4 Αγγλία

3 Ισπανία

2 Αυστρία

1 Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Ουκρανία

Οι περισσότερες εμφανίσεις στα ημιτελικά

4 Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης

3 Πόρτο, Σάλτσμπουργκ

2 Μίλαν, Άντερλεχτ

1 Άγιαξ, Ατλέτικο Μαδρίτης , ΑΖ Άλκμααρ, Χάιντουκ Σπλιτ, Χόφενχαϊμ, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Σίτι, Νάντ, Ολυμπιακός, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρόμα, Σάλκε, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ανά χώρα

9 Ισπανία

8 Πορτογαλία

5 Αγγλία

4 Αυστρία Ιταλία

2 Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία

1 Κροατία, Ελλάδα, Ουκρανία

Αλλαγές στη μορφή της διοργάνωσης από τη σεζόν 2024/25

Η διοργάνωση θα προσαρμοστεί στην αλλαγή μορφής των διοργανώσεων συλλόγων της UEFA και θα περιλαμβάνει τις 36 ομάδες νέων των συλλόγων.

Ο Ολυμπιακός ως κάτοχος του τίτλου του UEFA Youth League προκρίνεται αυτόματα για το μονοπάτι των πρωταθλημάτων εκτός εάν ο σύλλογος έχει προκριθεί στο μονοπάτι του Champions League.

Μετά το τέλος των αρχικών φάσεων της διοργάνωσης (όμιλοι και τρεις γύροι νοκ άουτ στα δύο μονοπάτια) θα διεξαχθεί μία μόνο φάση νοκ άουτ με μονές αναμετρήσεις ξεκινώντας από τη φάση των «32».

Οι σύλλογοι που κατατάσσονται από την 1η έως την 6η θέση (μονοπάτι Champions League) θα προκριθούν στη φάση των «32» και θα παίξουν εναντίον των ομάδων που κατατάσσονται 17 έως 22.

Οι σύλλογοι που κατατάσσονται 7 έως 16 θα αντιμετωπίσουν τους 10 συλλόγους που θα προκριθούν μέσω του μονοπατιού πρωταθλήματος στη φάση των «32».

Οι σύλλογοι που βρίσκονται στην 23η και χαμηλότερη θέση στο μονοπάτι του Champions League αποκλείονται από τη διοργάνωση, καθώς και εκείνοι που χάνουν τις φάσες νοκ άουτ της διαδρομής των πρωταθλημάτων.

Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί με ένα Final-Four (ημιτελικοί και τελικός) που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο χώρο (Νιόν).

Για τη φάση των 16, τους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς, τα ζευγάρια θα καθοριστούν με κλήρωση.





Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωεκλογές - Γκάλοπ: Ποιοι υποψήφιοι προηγούνται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων

“MeToo” - ΗΠΑ: Αποζημίωση “μαμούθ” σε θύματα αθλίατρου θα πληρώσει το... FBI!

Κώστας Στεφανάκης: Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός