Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Μπλόκο της Αστυνομίας στη συγκέντρωση οπαδών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων είχαν κάνει κάλεσμα για συγκέντρωση όμως τελικά απαγορεύτηκαν από την αστυνομία.

-

Η Ελληνική Αστυνομία, εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης (23/04) απόφαση να βάλει στοπ στο κάλεσμα των οπαδών της ΑΕΚ να συγκεντρωθούν στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή στη Νέα Ερυθραία ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αστυνομίας της Βορειοανατολικής Αττικής απαγορεύει τη συνάθροιση στον συγκεκριμένο χώρο από τις 15:30 έως και τις 20:30, καθώς οι οργανωτές δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή τους να καλέσουν ευρύ κοινό να συμμετάσχει σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση. Παράλληλα απαγορεύτηκε στους οπαδούς και η συνοδεία της αποστολής με μηχανοκίνητη πορεία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την 24-4-2024 και ώρα 17:30’ σε ξενοδοχείο στη Νέα Ερυθραία όπου διαμένει η αθλητική αποστολή της ποδοσφαιρικής ομάδας της «Α.Ε.Κ.», από φιλάθλους του ανωτέρω αθλητικού σωματείου και από ώρα 15:30’ έως 20:30’ της 24-4-2024 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω συνάθροιση καθώς και συνοδείας της αθλητικής αποστολής με μηχανοκίνητη πορεία προς το Γήπεδο «OPAP ARENA», στο αστικό δίκτυο που περικλείεται από τις οδούς-λεωφόρους:

Ελ. Βενιζέλου - Ρωμυλίας - Παπαφλέσσα - Αντιγόνης, στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Ελ. Βενιζέλου - Αγ. Σαράντα - γέφυρα Βαρυμπόμπης - Ν.Ε.Ο.Α.Λ. (ρεύμα προς Πειραιά) - είσοδος Αττικής οδού [από κόμβο Μεταμόρφωσης] - έξοδος Λεωφ. Κύμης - Λεωφ. Καποδιστρίου - Εθνικής Αντιστάσεως - Ελ. Αλαμέιν - Σμύρνης - Πατριάρχου Κωνσταντίνου - υπόγειο παρκινγκ γηπέδου «OPAP ARENA».

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, αφενός, καθώς οι οργανωτές δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή, την πρόθεσή τους να καλέσουν το ευρύ κοινό να συμμετάσχει, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ως οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & 2 του Ν.4703/2020 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 73/2020, κι ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και αφετέρου από τη διεξαγωγή της

εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων του σημείου πραγματοποίησής της.

Επίσης απαγόρευση είναι σε ισχύ και για φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Η απαγόρευση ισχύει καθώς οι οργανωτές δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή τους να καλέσουν ευρύ κοινό να συμμετάσχει σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση. Παράλληλα απαγορεύτηκε στους οπαδούς και η συνοδεία της αποστολής με μηχανοκίνητη πορεία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την 24-4-2024 και ώρα 17:00’ σε ξενοδοχείο του κέντρου της Αθήνας όπου διαμένει η αθλητική αποστολή της ποδοσφαιρικής ομάδας του «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ο.», από φιλάθλους του ανωτέρω αθλητικού σωματείου και από ώρα 15:00’ έως 20:30’ της 24-4-2024 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω συνάθροιση καθώς και συνοδείας της αθλητικής αποστολής με μηχανοκίνητη πορεία προς το Γήπεδο «OPAP ARENA», στο αστικό δίκτυο που περικλείεται από τις οδούς-λεωφόρους:

Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου - Αντήνορος - Μισθού - Ευφρονίου.

Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου - Μιχαλακοπούλου - Λεωφ. Μεσογείων - Λεωφ. Κατεχάκη.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, αφενός, καθώς οι οργανωτές δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή, την πρόθεσή τους να καλέσουν το ευρύ κοινό να συμμετάσχει, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ως οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & 2 του Ν.4703/2020 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 73/2020, κι ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και αφετέρου από τη διεξαγωγή της εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων του σημείου πραγματοποίησής της.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Καιρός - Τετάρτη: Σκόνη, λασποβροχές και άνεμοι έως 8 μποφόρ

ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους στην Αλάσκα