Σεπόλια: Εμπρησμός σε ΑΤΜ και ζημιές σε σούπερ-μάρκετ (εικόνες)

Πώς συνέβη το περιστατικό και ποια η τύχη του περιεχομένου. Σε ποιο -κεντρικότατο- σημείο της περιοχής σημειώθηκε ο εμπρησμός.

Εμπρηστική επίθεση σε ΑΤΜ σημειώθηκε τα ξημερώματα Τρίτης 23 προς Τετάρτη 24.04 στα Σεπόλια, προκαλώντας μάλιστα ζημίες και σε πρόσοψη γειτονικού σούπερ μάρκετ. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος.

Ειδικότερα, άγνωστοι προσέγγισαν το σημείο στην οδό Αντιγόνης δίπλα στην έξοδο του Μετρό Σεπόλια, σε ένα δηλαδή από τα κεντρικότερα σημεία της περιοχής, περιέλουσαν το αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια του άναψαν φωτιά, ενέργεια η οποία είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί αυτό εξωτερικά.

Τις κινήσεις των δραστών έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, και εξετάζονται από τα στελέχη της ΕΛΑΣ, με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη.

