Ευρωεκλογές 2024 – Πλεύση Ελευθερίας: Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι

Δείτε αναλυτικά τους 33 υποψηφίους που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τους 33 υποψηφίους και υποψήφιες του κόμματος για τις Ευρωεκλογές ανακοίνωσε η Πλεύση Ελευθερίας, ξεκινώντας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση «ένα νέο αγώνα ενίσχυσης του κινήματος» με «με ξεχωριστές προσωπικότητες, αυτοδημιούργητους κι αυτόφωτους ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας και από την Διασπορά».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «Άνθρωποι διαφορετικοί, από τους χώρους των Τεχνών, του πολιτισμού, των γραμμάτων, της εργασίας, των κινημάτων, του αθλητισμού, των επιστημών, άνθρωποι δημιουργικοί, με αγάπη την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη, την Αλήθεια, με κίνητρο την προσφορά και τη συμμετοχή, άνθρωποι με κοινωνική δράση που έχουν διακριθεί στα πεδία τους. Άνθρωποι μέσα από την κοινωνία, αληθινοί, μαχητικοί, προσκαλούν καθένα και καθεμιά να εμπιστευθούν την Πλεύση Ελευθερίας και να της δώσουν Ισχυρή Εντολή, να δώσει Ζωή και στην Ευρωβουλή!».

Οι 33 Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας:

1. ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - Αγρότης, Εκπρόσωπος Τύπου Αγροτών

2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - Ηθοποιός, Πρώην Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΔΗΠΕΘΕ Σερρών

3. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - Γενικός Γραμματέας «ΗΠΑΡχω»

4. ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ - Γενική Γραμματέας Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά (Ε.Κ.Π.) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων Ναυτιλίας και Τουρισμού

5. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ – Πρωταθλητής Ευρώπης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

6. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Ενεργό στέλεχος Κινημάτων για το Περιβάλλον με πλούσια ακτιβιστική δράση

7. ΙΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Ηθοποιός, Σκηνοθέτης

8. ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ - Σχεδιάστρια Κοσμημάτων, Ελεύθερη Επαγγελματίας

9. ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δημοσιογράφος, Εκπαιδευτής scuba-diving με έντονη περιβαλλοντική δράση

10. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

11. ΡΕΖΑΝ (ΚΡΙΤΣΕΛΗ) ΑΝΝΑ - Ηθοποιός, Σκηνοθέτης

12. ΚΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΕΤΑ - Χρυσή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κωπηλασίας

13. ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠOΣ Δικηγόρος - Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων

14. ΜΠΑΛΜΠΟΥΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Δικηγόρος, Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Έργου Πλεύσης Ελευθερίας

15. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ με παιδιά με αναπηρία

16. ΜΠΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Ηθοποιός

17. ΝΟΪΦΕΛΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Ερευνητής, Πολιτιστικός Διαχειριστής, Θεατρικός Σκηνοθέτης, Ηνωμένο Βασίλειο

18. ΝΤΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ – Γλωσσολόγος, Συγγραφέας, Εκπαιδευτικός, Γλωσσομάθεια

19. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Ξενοδόχος, Καθηγήτρια ιταλικών, Λαογράφος, Ακτιβίστρια Περιβάλλοντος

20. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΣΗΣ – Ηθοποιός, Συγγραφέας παιδικών βιβλίων

21. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Μουσικός-βιολιστής

22. ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Δημοσιογράφος

23. ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – Δικηγόρος

24. ΡΟΓΚΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Ψυχολόγος

25. ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) – Ηθοποιός

26. ΣΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Αγωνίστρια, Αντιδικτατορική Δράση, Μέλος της Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών

27. ΣΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Σχεδιάστρια Κοσμημάτων, Αθλήτρια, Ακτιβίστρια

28. ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ - Ελεύθερη επαγγελματίας

29. ΣΤΟΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - Τραγουδοποιός, Τραγουδιστής

30. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Διευθύντρια Media Παραγωγών, Αθλήτρια, Ακτιβίστρια

31. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΝΤΗΣ (ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ)

32. ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πενταρίτσας-Αctive Member), Αγρότης, Μουσικός, Κοινωνικός Επιστήμονας, Συγγραφέας

33. ΨΑΡΡΕΑ ΕΛΕΝΗ - Πρώην Βουλεύτρια Μεσσηνίας, Ιδρύτρια και Υπεύθυνη της Εκπαιδευτικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας για το animation Animaphile.

