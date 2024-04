Κόσμος

Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πλήγματα σε 40 στόχους της Χεζμπολάχ

Τι υποστήριξε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ και τι ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Οισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά αεροσκάφη και το πυροβολικό του έπληξαν 40 στόχους που συνδέονται με μαχητές της Χεζμπολάχ γύρω από την Αϊτα και το Σαμπ, στον νότιο Λίβανο, καθώς συνεχίζεται η κλιμάκωση των συγκρούσεων στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, μαχητικά αεροσκάφη και το πυροβολικό του ισραηλινού στρατού έπληξαν περίπου 40 τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ» ανακοίνωσε ο στρατός.

Μεταξύ των στόχων ήταν αποθήκες όπλων και άλλες υποδομές, πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ υποστήριξε ότι από τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτωθεί οι μισοί διοικητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο αφότου ξεκίνησαν οι διασυνοριακές συγκρούσεις, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, τον περασμένο Οκτώβριο.

