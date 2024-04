Life

Make-A-Wish Ελλάδος: 29 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Ευχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωταγωγήσεις και περίπατοι σε όλη την Ελλάδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ευχής από τις οικογένειες και τα παιδιά του Make-A-Wish Ελλάδος!

-

Η 29η Απριλίου – η Παγκόσμια Ημέρα Ευχής - είναι ημερομηνία ορόσημο για το Make-A-Wish παγκοσμίως και η επέτειος του εορτασμού της εκπλήρωσης της 1ης ευχής, του Chris που, 44 χρόνια πριν, έγινε αστυνομικός για μία ημέρα. Ο Chris αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του οργανισμού (μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ). Η μέρα αυτή, κάθε χρόνο, γιορτάζεται σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο με ιδιαίτερο και φαντασμαγορικό τρόπο.

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ανήμερα της 29ης Απριλίου, με ώρα συγκέντρωσης 20:15, διοργανώνει τον καθιερωμένο ετήσιο περίπατο, Walk for Wishes 2024, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη… και όχι μόνο! Φέτος, με πρωτοβουλία οικογενειών παιδιών ευχής ο περίπατος θα διεξαχθεί και σε άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα.

Oι περίπατοι θα είναι βραδινοί ώστε να φωτίσουμε τον ελληνικό ουρανό, από άκρη σε άκρη, στο μπλε χρώμα του Make-A-Wish με ειδικά φαναράκια και φωταγωγήσεις, ενώ τις πορείες θα οδηγήσουν παιδιά ευχής και οι οικογένειές τους.

Με τους συμβολικούς αυτούς περίπατους θα τιμήσουμε τα παιδιά ευχής που πάλεψαν με μία σοβαρή ασθένεια και έγιναν καλά, ή που εξακολουθούν να παλεύουν, αλλά και τη μνήμη εκείνων που φώτισαν το δρόμο μας.

Οι περίπατοι θα διεξαχθούν με τη συνεργασία ή και την Αιγίδα των Δήμων (δείτε παρακάτω αναλυτικά) που θα φωταγωγήσουν μνημεία ή σημεία ορόσημο των πόλεων και θα σηματοδοτήσουν τους τερματισμούς των διαδρομών, ενώ θα αναμεταδίδεται μέσω του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 η εξέλιξη των περιπάτων από κάθε πόλη!

Φυσικά, δεν θα λείψουν και οι καθιερωμένες φωταγωγήσεις και από άλλους Δήμους, σε μία συμβολική κίνηση υποστήριξης του εορτασμού της σημαντικής αυτής εορτής.

Οι συμμετοχές είναι δωρεάν, ενώ προτρέπουμε όσους το επιθυμούν να προμηθευτούν το ειδικό kit από το www.makeawish-eshop.gr, ένα ειδικό φαναράκι με ρεσό μπαταρίας, και να το κρατούν κατά τη διάρκεια του περίπατου.

Περίπατοι θα διεξαχθούν στις παρακάτω πόλεις ενώ σταδιακά θα ενημερώνεστε για τα σημεία συνάντησης στο www.makeawish.gr:

Αθήνα: υπό την Αιγίδα και την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων Θεσσαλονίκη: υπό την Αιγίδα και την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης Καβάλα Δράμα Νάουσα Πτολεμαϊδα Τρίκαλα Βόλος Λάρισα Ιωάννινα Κέρκυρα Αίγιο Ηράκλειο (Κρήτη) Χανιά Άνδρος

Χορηγός Επικοινωνίας: ΡΥΘΜΟΣ 94.9. Χορηγός σε είδος: Event Plus. Με την πολύτιμη Υποστήριξη: Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και των Δήμων ανά την Ελλάδα

Ειδήσεις σήμερα:

Ξύλο στη Βουλή: Ο Φλώρος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ

Ευρωεκλογές: “Μπλόκο” από τον Άρειο Πάγο στους Σπαρτιάτες

30ετές ομόλογο: Οι υψηλές προσφορές μείωσαν το επιτόκιο δανεισμού