Αθλητικά

Δολοφονία Λυγγερίδη - Θύρα 7: “Φιάσκο” η δικογραφία, αδέρφια είμαστε μαζί σας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Στις δικές μας ζωές δεν θα ξεπλύνετε ούτε τα Τέμπη ούτε τους Λιγνάδηδες”, αναφέρει μετξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Θύρα 7 και έκανε λόγο για “δικογραφίες - φιάσκο”.

-

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, μετά τις συλλήψεις μελών της σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του Αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, στα επεισόδια που συνέβησαν στου Ρέντη.

Η “Θύρα 7” πήρε θέση με επίσημη ανακοίνωση και χαρακτήρισε τη δικογραφία για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη ως φιάσκο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Θύρας 7:

"ΦΙΛΑΘΛΟΣ ,ΟΠΑΔΟΣ, ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ ,ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ,ΑΡΧΗΓΟΣ…

ΕΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΣΜΑ με ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΦΙΑΣΚΟ.

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΞΗ ,η ηθική που μας διαφημίζει σε κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση, ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΑΓΑΓΩΝΤΑΣ αδέρφια, πατεράδες,γυναίκες μανάδες!

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΟΠΛΑ ΠΑΙΔΙΑ και ΧΤΥΠΩΝΤΑΣ σκυλιά.

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΤΕΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ,οτί ποτέ δεν υποκινήσαμε και δεν ωθήσαμε,ούτε οπλίσαμε ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

Η ΘΥΡΑ 7 έχει αποδείξει διαχρονικά ΠΩΣ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΕΙ το γήπεδο μας,είτε είναι το Καραϊσκάκη,είτε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο παίζει ο ΘΡΥΛΟΣ,αυτό είναι καθολικά παραδεκτό.

Όπως και το ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ από τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ την ΘΥΡΑ 7.

Η έρευνα που έγινε ήταν πολύμηνη, βρέθηκαν πολλά ευρήματα, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ, όχι όμως τον διασυρμό χαρακτήρων, Όχι όμως το τσουβάλιασμα γενικώς και αορίστως,που στηρίζεται σε ένα μάρτυρα με κωδική ονομασία.. .

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ κύριοι της αστυνομίας και της κυβέρνησης,ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΑΣ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΖΩΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΟΥΤΕ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ¨ ΛΙΓΝΑΔΗΔΕΣ¨ που συγκαλύπτετε!

Τα εκατομμύρια των οπαδών θα σας δώσουν την απάντηση την ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!

ΥΓ 1. ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ μετά τα επεισόδια στο ΡΕΝΤΗ αστυνομικός των ΜΑΤ, ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ σε πατέρα και παιδί που έχουν ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΙ μέσα στα ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ, "ΕΣΥ ΘΑ ΓΑΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ", ΑΥΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ; Ότι θέλει ΝΕΚΡΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ?

Για του λόγου το ΑΛΗΘΕΣ:

?? https://politic.gr/./rentis-astynomikos-ton-mat-evrise./

ΥΓ 2 .Στο παρακάτω λινκ που παραθέτουμε,καλούμε όλους να παρακολουθήσουν,

ΤΙΣ ΑΓΡΙΕΣ ΓΕΜΑΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΤ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ!

ΡΩΤΑΜΕ,εάν σε καποια από τις εκατοντάδες αυτές επιθέσεις,είχαμε ένα ακόμα νεκρό, ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008,ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΤ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ;

?? https://www.megatv.com/./150./istories-astynomikis-vias/

ΥΓ 3. ΣΤΗΝ ΘΥΡΑ 7 δεν υπάρχουν αρχηγοί, υπαρχηγοί,αποθηκάριοι ΚΑΙ στρατιώτες.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ!! ΣΤΗΝ ΘΥΡΑ 7 δεν λέμε ζήτω ο αρχηγός, ΑΛΛΑ ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!

ΑΔΕΡΦΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ!"

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Ήπιε, δεν βρήκε ταξί και πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση!

Ξύλο στη Βουλή: Ο Φλώρος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ

Ευρωεκλογές: “Μπλόκο” από τον Άρειο Πάγο στους Σπαρτιάτες