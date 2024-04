Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης: Ο Πετρούνιας στον τελικό

Αθλητικά

Εντυπωσιακή πρεμιέρα έκανε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ρίμινι, εξασφαλίζοντας από νωρίς την είσοδό του στον τελικό των κρίκων, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (26/04) στο στάδιο “Fiera di Rimini” της ιταλικής πόλης.

Στον γενικό προκριματικό αγώνα ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε 14,966 βαθμούς στους κρίκους (βαθμός εκτέλεσης: 8,966, βαθμός δυσκολίας: 9,300), πραγματοποιώντας πολύ καλή εκτέλεση με μοναδική ατέλεια ένα βήμα προς τα πίσω στην έξοδο, στην επανεμφάνισή του έπειτα από σχεδόν επτά μήνες, με το ίδιο πρόγραμμα που του είχε χαρίσει το ασημένιο μετάλλιο στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμβέρσας.

Η επίδοσή του τον φέρνει στην 1η θέση του αγωνίσματος ύστερα από τη διεξαγωγή του 2ου από τους τρεις προκριματικούς ομίλους και θεωρείται βέβαιο ότι θα παραμείνει μέχρι τέλους στην προνομιούχο οκτάδα. Οι φιναλίστ σε κάθε αγώνισμα θα αναδειχθούν μετά την ολοκλήρωση του 3ου και τελευταίου ομίλου (21:45).

Σπουδαία παρουσία είχαν και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της Εθνικής Ανδρών, που πλησίασαν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, έχοντας πολύ καλές εκτελέσεις σε όλα τα όργανα:

Ο Αντώνης Τανταλίδης συγκέντρωσε 78,698 βαθμούς στο σύνθετο ατομικό και βρίσκεται προς το παρόν στη 17η θέση (έδαφος: 13,266, πλάγιος ίππος: 13,666, κρίκοι: 12,433, άλμα: 14,300, δίζυγο: 13,000, μονόζυγο: 12,033), ο Αλκίνοος Γραικός έφτασε τους 74,065 βαθμούς στο σύνθετο και είναι 37ος έως τώρα (έδαφος: 11,900, πλάγιος ίππος: 13,000, κρίκοι: 11,866, άλμα: 13,466, δίζυγο: 11,433, μονόζυγο: 12,400), ενώ σε πέντε όργανα συμμετείχε ο Απόστολος Κανέλλος (έδαφος: 12,266, πλάγιος ίππος: 13,100, άλμα: 13,000, δίζυγο: 13,100, μονόζυγο: 13,400), σε τέσσερα ο Νίκος Ηλιόπουλος (κρίκοι: 12,766, άλμα: 13,566, δίζυγο: 13,533, μονόζυγο: 13,533) και τέλος ο Χρήστος Τσιγγελίδης αγωνίστηκε αποκλειστικά στους κρίκους (12,866).

Παράλληλα, στο ομαδικό αγώνισμα, η Εθνική ανδρών συγκέντρωσε 237,661 βαθμούς και βρίσκεται μέχρι στιγμής στην 8η θέση, με βάση τις τρεις καλύτερες βαθμολογίες των αθλητών μας σε κάθε όργανο, πολύ ψηλότερα από ό,τι σε αντίστοιχες προηγούμενες διοργανώσεις.

