“The 2Night Show”: Η Μαρία Ιορδάνοβα και η Μαρίνα Μπομπέτσι για το viral “Scorpios”

Τα δύο κορίτσια που κατάφεραν να κάνουν viral στο TikTok το μαγαζί τους, μίλησαν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Τη Μαρία Iορδάνοβα και τη Μαρίνα Μπομπέτσι, τα κορίτσια που μέσα σε δύο μήνες έκαναν viral στο TikTok το music bar «Scorpios», υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Οι δύο γυναίκες αποκάλυψαν τα μυστικά της επιτυχίας τους, αλλά και το γιατί αποφάσισαν να δώσουν το όνομα αυτό στο μαγαζί.

«Εγώ με τον σύντροφό μου είχαμε αποφασίσει να κάνουμε βίντεο στο TikTok γιατί δεν μας ήξερε πολύς κόσμος. Το βγάλαμε Scorpios γιατί είναι το ζώδιο του συντρόφου μου. Είναι η πρώτη φορά που άνοιξα μαγαζί. Είμαι 15 χρόνια στην Ελλάδα, είμαι από τη Βουλγαρία. Μένει η μαμά μου και η αδελφή μου πολλά χρόνια εδώ. Τώρα στην Βουλγαρία είναι πιο ακριβά από την Ελλάδα. Πάντα ήξερα ότι θα πετύχω κάτι αλλά δεν περίμενα τέτοιο είδος. Δουλεύω μια ζωή barwoman», είπε η Μαρία Ιορδάνοβα.

Η Μαρίνα Μπομπέτσι, από την άλλη σημείωσε πως: «Δεν περιμέναμε ότι θα συμβεί όλο αυτό. Πριν δύο μήνες ξεκίνησε! Ακόμα αναρωτιόμαστε, δηλαδή από το ΠΑΜ γύρισε όλη η Ελλάδα ανάποδα; Πριν από τα γενέθλιά μου έγινε το μπαμ, ήταν δώρο για τα γενέθλιά μου. Έγινε χαμός μετά το βίντεο. Εγώ είμαι η “γλάστρα” του μαγαζιού και θα περάσεις πολύ ωραία. Τώρα η Μαρία είναι business woman».

Και συνέχισε: «Είμαι από Ρωσία και μένω 22 χρόνια στην Ελλάδα. Ήρθα για διακοπές και έμεινα, ήρθαν και τα παιδάκια μου. Οι Έλληνες άντρες είναι μαμάκηδες κάργα. Φτάνουν 50 χρονών και μένουν με τη μαμά τους, τη ρωτάνε για όλα. Εμείς στη Ρωσία στα 18 μου προσπαθούμε να είμαστε μόνοι μας. Εδώ μέχρι τα γεράματα είναι με τη μαμά τους».

Όπως είπε η Μαρία για το μαγαζί, που μέσα σε δύο μήνες έγινε viral, έχει μόλις τέσσερις μήνες ζωής.

«Ζητάνε φωτογραφίες, δίνουμε μπλουζάκια. Με παίρνουν τηλέφωνο και παιδάκια και μου λένε “Scorpios είναι για σένα, ΠΑΜ”. Πιστεύω ότι υπήρχε άστρο, κάρμα! Όλα τα σχόλια που έχουν κάνει, αυτό που έγινε με τη Μαρίνα με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ», είπε η Μαρία, ενώ η Μαρίνα σημείωσε:

«Στα σχόλια μου λένε ότι έχω μια απλότητα, το “χωριάτικο” στυλ. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι να είμαστε με τους συνάδελφους καλά. Έφυγα για περίπου 10 ημέρες. Μου γράφει μήνυμα η Μαρία και την πήρε καπάκι τηλέφωνο».





