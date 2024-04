Life

“The 2Night Show”: Με Βρεττό, Iορδάνοβα και Μπομπέτσι η παρέα της Τετάρτης (εικόνες)

"Το Πιο Μεγάλο Παζάρι" και οι "Σκορπιός, είναι για σένα" θα βρεθούν στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Τετάρτης.

Απόψε, Τετάρτη 24 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον αγαπημένο τραγουδιστή Ηλία Βρεττό, που φέτος έκανε τα πρώτα του βήματα στην παρουσίαση με «Το Πιο Μεγάλο Παζάρι». Τον ενδιαφέρει να γίνει παρουσιαστής; Τι τον άγχωσε σε σχέση με το τραγούδι; Στη συνέχεια, ο Ηλίας Βρεττός μιλάει για το τρακάρισμα που είχε με τη μηχανή του και εξηγεί πώς σώθηκε από θαύμα. Τι θυμάται από τον γάμο του με την Αναστασία και γιατί ήταν η ωραιότερη βραδιά της ζωής του; Τα πάει καλά με τα πεθερικά του; Τέλος, τραγουδάει live στο στούντιο της εκπομπής και μας δίνει μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν στο «Ω Stage Athens», όπου εμφανίζεται με τη Λένα Παπαδοπούλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» καλωσορίζει τη Μαρία Iορδάνοβα και τη Μαρίνα Μπομπέτσι, τα κορίτσια που μέσα σε 2 μήνες έκαναν viral στο TikTok το music bar «Scorpios». Πού αποδίδουν την επιτυχία τους; Πώς είναι η μεταξύ τους σχέση; Τι όνειρα έχουν για το μέλλον; Μια συνάντηση απολαυστική, που… είναι για σένα. Παμ!

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης