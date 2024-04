Κοινωνία

Κηφισός: “Μποτιλιάρισμα” δεκάδων χιλιομέτρων λόγω τροχαίων

Απίστευτη ταλαιπωρία για του οδηγούς και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακόμη μια ημέρα μεγάλης ταλαιπωρίας, περιμένει τους οδηγούς των οχημάτων που κινούνται στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, ουρά 12 χιλιομέτρων 12 χιλιομέτρων ταλαιπωρεί τους οδηγούς στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της γέφυρας του Ολυμπιακού χωριού προς τη γέφυρα Λένορμαν στο Περιστέρι.

Αντίστοιχα, μποτιλιάρισμα 7 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στο ρεύμα ανόδου, , από το ύψος του Αιγάλεω προς την Νέα Φιλαδέλφεια.

Και στις δυο περιπτώσεις είχαν προηγηθεί τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

