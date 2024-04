Πολιτική

Ευρωεκλογές - Κόκκαλης: Η Ελλάδα πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης

Τι είπε ο επικεφαλής του Κόσμου για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του κόμματος, την αυξημένη ποσόστωση των γυναικών και τους Πράσινους.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Πέτρος Κόκκαλης, επικεφαλής του «Κόσμου», που κατέρχεται στις ευρωεκλογές, διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών.

Ο κ. Κόκκαλης, που είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής, είπε ότι πρόκειται για «ένα νέο, σύγχρονο και ευρωπαϊκό κόμμα, που ανήκει ξεκάθαρα στο προοδευτικό τόξο», που ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια των Πράσινων, η οποία «προσφέρει λύσεις με ρεαλισμό, μέχρι εκεί που αρχίζει η σκοταδιστική δεξιά».

«Με την επίσημη παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου, θα ανακοινώσουμε την εθνική πράσινη συμφωνία, που προτείνει ισορροπία, μια συμφωνία της κοινωνίας και του κράτους δικαίου. Μας αφορούν όλα τα ζητήματα από το πράσινο και τις μεταφορές, μέχρι την δημόσια υγεία και την Παιδεία», είπε ο κ. Κόκκαλης.

Αναφερόμενος στους υποψήφιους ευρωβουλευτές του Κόσμου, μεταξύ των οποίων είναι μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και επιζήσασα από το δυστύχημα στα Τέμπη, είπε ότι «προέρχονται και από την ΝΔ και από το ΠΑΣΟΚ και από όλους τους χώρους. Όλοι είναι άνθρωποι που έχουν δώσει ένα στίγμα και θα συνεχίσουν να το δίνουν και μετά τις ευρωεκλογές, γιατί έχουμε έρθει για να εδραιώσουμε στην Ελλάδα ένα πράσινο κόμμα».

Σχολιάζοντας την αυξημένη συμμετοχή γυναικών στο ευρωψηφοδέλτιο, ο Πέτρος Κόκκαλης είπε «φαίνεται πως έχουμε κάνει ιστορικό ρεκόρ: είμαστε στο 58% στην συμμετοχή γυναικών. Έχουμε πολλούς εκπροσώπους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί αυτοί θα πρέπει να εφαρμόσουν τις πολιτικές».

«Έχω μια πορεία 10 χρόνια ως αιρετός, εργάστηκα για το κλίμα και για την κοινωνία, έχω μια ευθύνη να συνεχίσω να πορεύομαι για την κοινωνία. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε η Δανία του Νότου και να αποφύγουμε να γίνουμε η Αίγυπτος του βορρά», επεσήμανε ο κ. Κόκκαλης.

Όπως επεσήμανε, «στο ευρωκοινοβούλιο η ομάδα των Πράσινων είναι διπλάσια από αυτή της Αριστεράς και η Ελλάδα πρέπει να εκπροσωπείται και σε αυτήν την ομάδα. Προφανώς και τα άλλα κόμματα έχουν θέσεις παρόμοιες με τις δικές μας, αλλά δεν έχουν καταφέρει να μεταβολίσουν εσωτερικά το ζήτημα και να διαλέξουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν».

Ερωτηθείς για το αίτημα του κόμματος του να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης, είπε ότι «αυτό το ψήφισε η Ευρωβουλή το 2019, διότι ξέρουμε ότι η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 3 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ευθυγραμμίσουμε το δημόσιο και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να εξυπηρετήσουμε αυτήν την μετάβαση για την κοινωνία. Το έχουν κάνει πολλές χώρες .Εμείς στηρίζουμε αυτήν την πρόταση».

