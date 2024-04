Πολιτική

Βασίλης Κασσελάκης: Οι Σπαρτιάτες, οι “ευπρόσδεκτες ψήφοι” και η αναδίπλωση

Οι δηλώσεις του ξαδέρφου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις από την ΝΔ, αλλά και το "άδειασμα" από την Κεχαγιά. Η αναδίπλωση του υποψήφιου ευρωβουλευτή.

Αίσθηση, αλλά και πολιτική αντιπαράθεση, προκάλεσαν οι δηλώσεις του υποψήφιου ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κασσελάκη, ο οποίος είναι και ξάδερφος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τις ψήφους των Σπαρτιατών, μετά το «μπλόκο» του Αρείου Πάγου.

Μιλώντας στο contra και ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε τα εξής, «Κοιτάξτε, το παράδοξο είναι ότι κυβερνήσεις οι πολιτικές των οποίων έχουν οδηγήσει και στην άνοδο τέτοιων ακροδεξιών κινημάτων προσπαθούν να τα απαγορεύσουν. Το τι ψηφίζει ο καθένας, η ψήφος είναι μια έκφραση ελευθερίας και αυτόνομης σκέψης, οπότε το τι ψηφίζει ο καθένας, καλά κάνει. Ευπρόσδεκτες είναι».

«Από εκεί και πέρα, η ΝΔ με τρεις αποτυχημένες απόπειρες νομοθέτησης έκανε τελικά και απαγορεύτηκαν από τον Άρειο Πάγο» ανέφερε στη συνέχεια και πρόσθεσε, «Τα παιχνίδια ευθυνών, ποιος έστειλε-ποιος δεν έστειλε (υπόμνημα), πιστεύω ότι είναι μη παραγωγικά για τον πολιτικό διάλογο».

Ρωμανός: Σε ένα κανονικό κόμμα θα είχε διαγραφεί

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ, Νίκος Ρωμανός, σχολιάζοντας τις δηλώσεις αυτές, αναφέρει ότι, «Χθες, ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι οι Σπαρτιάτες δεν θα συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών κ. Στίγκας χαρακτηρίζει αξιοπρεπή τον κ. Κασσελάκη που δεν κατέθεσε υπόμνημα για την υπόθεση. Το ίδιο βράδυ, ο ξάδερφος του κ. Κασσελάκη και υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει ευπρόσδεκτες τις ψήφους των Σπαρτιατών. Και όλα αυτά, την ημέρα του ξυλοδαρμού στη Βουλή, με πρωταγωνιστή βουλευτή που ψηφίστηκε με τους Σπαρτιάτες.

Σε ένα κανονικό κόμμα, ο κ. Κασσελάκης θα είχε ήδη διαγραφεί. Αλλά ένα κανονικό κόμμα θα κατέθετε και υπόμνημα στον Άρειο Πάγο εμπρόθεσμα και δεν θα έπαιζε το γελοίο θέατρο που είδαμε προχθές.

Επίσης, ένα κανονικό κόμμα δεν θα συνέπλεε με τη Χρυσή Αυγή διαχρονικά σε μια σειρά υποθέσεων, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έβρισκε αίθουσα για να δικαστούν. Δεν θα ψήφιζε νόμους μαζί τους, με τον τότε πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση να λέει ότι “δεν υπάρχουν μη ευπρόσδεκτες ψήφοι”. Δεν θα συνδιαδήλωναν στις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, όταν μαζί έριξαν την Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι όσο κι αν αλλάζει η βιτρίνα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει!».

Κεχαγιά: Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε τις ψήφους των Σπαρτιατών

Σε «άδειασμα» του Βασίλη Κασσελάκη, προχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά, μιλώντας στον Ρ/Σ «Κόκκινο 105,5»:

Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε τις ψήφους και τους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών. Δεν μας εκφράζουν, δεν ταυτιζόμαστε, δεν έχουμε τίποτα κοινό, τους αποστρεφόμαστε. Το είπε ξεκάθαρα ο Στέφανος Κασσελάκης χθες και το επαναλαμβάνω και εγώ σήμερα.

Δεν τίθεται θέμα «παραπλανημένων ψηφοφόρων». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν απευθύνεται σε κανέναν ψηφοφόρο της ακροδεξιάς σε αντίθεση βέβαια με άλλα κόμματα, πάλι γυρίζουμε στην ΝΔ του κ. Μητσοτάκη που θέλει να αλιεύσει ψήφους από την ακροδεξιά, το ομολόγησε η κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου λέγοντας ότι η συμπερίληψη του κ. Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ αυτό εξυπηρετεί. Αλλά δε χρειάζεται να πάμε μακριά, ούτε η υποψήφια ευρωβουλευτής να κάνει τις αποκαλύψεις της, και μόνο να κοιτάξουμε την σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου και ποιοι άνθρωποι είναι ενταγμένοι, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Βορίδης, ο κ. Πλεύρης παλιότερα καταλαβαίνουμε ποιοι αντλούν ψήφους από την ακροδεξιά ή ποιοι εκφράζουν την ακροδεξιά.

Η αναδίπλωση του Βασίλη Κασσελάκη

Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής, μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, προχώρησε σε μερική αναδίπλωση και σε ανάρτηση του στα social media, κάνει λόγο για «προσωπική άποψη» και αναφέρει τα εξής:

Σε χθεσινή μου τοποθέτηση στην εκπομπή της κυρίας Νατάσας Γιάμαλη στο Κόντρα κι απατώντας σε ερώτηση που αφορά τις ψήφους των Σπαρτιατών εξέφρασα την προσωπική άποψη πως κάθε ψήφος αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Από κει και πέρα τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όσο και ο Πρόεδρος του Στέφανος Κασσελάκης έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θέλουμε καμία ψήφο από την ακροδεξιά. Καμία ψήφο από τους Σπαρτιάτες.

ΣΥΡΙΖΑ: Είναι προκλητικό να μας κουνάει το δάχτυλο η ΝΔ για σχέσεις με την ακροδεξιά

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του, αναφέρει τα εξής: Είναι προκλητικό να κουνάει το δάκτυλο η ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ για σχέσεις με την Ακροδεξιά. Το κόμμα που έχει αντιπρόεδρο προερχόμενο από το ΛΑΟΣ. Το κόμμα που έχει ως νούμερο 2 στο Μέγαρο Μαξίμου τον «τσεκουράτο» Μάκη Βορίδη. Το κόμμα που παρουσίασε με δόξες και τιμές ως υποψήφια ευρωβουλευτή την Ελεονώρα Μελέτη που ξέπλενε τον φασίστα Χρυσαυγίτη, καταδικασμένο ως αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης με τηλεοπτική της συνέντευξη.

Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και η Ακροδεξιά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Εκεί, άλλωστε, στις ολοκληρωτικές αντιλήψεις και την τοξικότητα της Ακροδεξιάς, παραπέμπουν οι ωμές παραβιάσεις του κράτους δικαίου για τις οποίες εγκαλείται η Ελλάδα από το State Department, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο. Μαζί με την Ακροδεξιά καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ το ψήφισμα - κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου έχοντας απέναντι το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων. Δυστυχώς για τη ΝΔ όλοι γνωριζόμαστε καλά σε αυτό τον τόπο.

Να προσθέσουμε ότι μόνο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ευθέως και απερίφραστα ότι ΔΕΝ θέλουμε τις ψήφους των ακροδεξιών μορφωμάτων. Τολμάει ο κ. Μητσοτάκης να πει το ίδιο; Τον προκαλούμε...?

ΠΑΣΟΚ: Ο αγώνας κατά των νεοναζιστών εγκληματιών χρειάζεται πράξεις

Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας με τη σειρά του το θέμα, αναφέρει σε ανακοίνωση του τα εξής: Στο ίδιο έργο θεατές. Ο αγώνας κατά των νεοναζιστών εγκληματιών δεν εξαντλείται σε προθέσεις αλλά χρειάζεται πράξεις, και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε για δεύτερη φορά να είναι απών.

Μετά τα συγχαρητήρια του αρχηγού των “Σπαρτιατών” προς τον ΣΥΡΙΖΑ για την «αξιοπρεπή» στάση του να κρυφτεί από το ελάχιστο νομικό και κοινοβουλευτικό του καθήκον να μπει εμπόδιο στα απομεινάρια της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, χθες ο ξάδελφος του κ. Κασσελάκη και υποψήφιος ευρωβουλευτής απηύθυνε προσκλητήριο προς τους ψηφοφόρους της. Άποψη που σημειωτέον δεν ανακάλεσε.

Κάτι αντίστοιχο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει εξάλλου και κατά τις εθνικές εκλογές του 2023.

Καλά να μην ξέρει ο κ. Κασσελάκης τα στοιχειώδη για την κρατική χρηματοδότηση της υγείας , το να αγνοεί όμως τη βαρύτητα που έχουν τα υπομνήματα στον Άρειο Πάγο σε ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας και να φλερτάρει τυχοδιωκτικά με τους ψηφοφόρους των “Σπαρτιατών”, καταντά επικίνδυνο.

