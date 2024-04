Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης και οι ζήλιες (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Επιτέλους, ο Ερμής μπαίνει σε ορθή φορά και θα μπορούμε να συνεννοούμαστε και να καταλαβαίνει ο καθένας αυτό που λέμε, όπως το λέμε», είπε η Λίτσα Πατέρα, την Πέμπτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Η Αφροδίτη εξακολουθεί να είναι στον Κριό και να έχουμε ερωτικά θέματα. Τα οικονομικά μην τα κοιτάμε κάθε μέρα, αν και θα διορθωθούν και αυτά».

Η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη ότι «Η Σελήνη είναι στον Σκορπιό, πολλές ζήλιες έχει σήμερα, προσπαθήστε να τις αποφύγετε, για να μην έχουμε πολλές εντάσεις».

Ακόμη, ανέφερε ότι «Άρης και Ποσειδώνας φέρνουν στο προσκήνιο θέματα που έχουν σχέση με τους καλλιτέχνες και αυτές είναι μοναδικές ημέρες για να δημιουργήσουν, πραγματικά η έμπνευση θα ρέει σαν ποτάμι».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

