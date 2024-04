Κόσμος

Τουρκία – Ε.Ε: Δυσαρέσκεια από την Άγκυρα – Δεν πάει στις Βρυξέλες ο Φιντάν

Απογοήτευση για το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ και τη σύνδεση του με την Κύπρο. Τι αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δεν θα παραστεί στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η απόφαση του Χακάν Φιντάν θεωρείται ότι είναι ένα από τα πρώτα συγκεκριμένα βήματα που έγιναν ως αντίδραση κατά των Βρυξελλών μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν για την Τουρκία στην Ειδική Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ.

Στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας, οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ αποφάσισαν ότι οι προτάσεις για την Τουρκία που περιέχονται στην Κοινή Διακήρυξη για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας θα συζητηθούν πρώτα στο επίπεδο της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων της ΕΕ (COREPER) και τόνισαν ότι «Η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών και η πρόοδος στην Κύπρο είναι σημαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας».

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι αποφάσεις ήταν απογοητευτικές στην Άγκυρα και το κείμενο ερμηνεύτηκε ως «το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ είναι συνδεδεμένο με την Κύπρο».

Τον Φεβρουάριο, ο Hadja Lahbib, υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, της τρέχουσας Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, θα προσκληθεί στη συνάντηση στις 29-30 Απριλίου. Στη συνέντευξη Τύπου που ανακοίνωσε την απόφαση, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Josep Borrell δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να έχει περισσότερες επαφές με την ΕΕ.

