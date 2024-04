Αθλητικά

Μαδρίτη – Σάκκαρη: Πρόκριση μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στην Ντόνα Βέκιτς και πέρασε στον 3ο γύρο του τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο 6 στον κόσμο) έπιασε πολύ καλή απόδοση σε μεγάλο διάστημα του εναρκτήριου παιχνιδιού της στο τουρνουά της Μαδρίτης και ξεπέρασε σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Ντόνα Βέκιτς, παίρνοντας την πρόκριση για τον 3ο γύρο του τουρνουά. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 6-3, 6-2 της 28χρονης Κροάτισσας (Νο 35 στην παγκόσμια κατάταξη) και πέρασε στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αμερικανίδα Σλόαν Στέφενς και τη Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς.

Η Βέκιτς ξεκίνησε το ματς με break, αλλά η Σάκκαρη είχε άμεση απάντηση. Εν συνεχεία οι δύο παίκτριες κράτησαν το σερβίς τους, άλλοτε εύκολα κι άλλοτε δύσκολα, μέχρι που η Ελληνίδα τενίστρια έκανε το αποφασιστικό break στο 8ο γκέιμ (στην τρίτη ευκαιρία της) και ακολούθως αξιοποίησε το δεύτερο σετ μπολ της για να φτάσει στο 6-3. Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε πιο εύκολα για τη Σάκκαρη, που «έσπασε» με το... καλημέρα το σερβίς της αντιπάλου της, κράτησε με άνεση το δικό της και πέτυχε άλλο ένα break για να φτάσει στο τελικό 6-2.

