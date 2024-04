Life

“Ο Πρώτος από εμάς” - Sneak Preview: εκπλήξεις και καυγάδες στο επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Η πώληση του σπιτιού της Κάτιας και του Έβαν θα φέρει στην επιφάνεια μια παλιά γνωριμία της Έλενας, που θα πυροδοτήσει καυγάδες. Ο Θάνος κλείνει τα 18 και αποφασίζει να κάνει τη δική του αποκάλυψη στην οικογένειά του, με τον Φίλιππο να είναι στο πλευρό του. Η Χριστίνα, όμως, μοιάζει ανένδοτη στις αποφάσεις του. Ο Στέφανος, η Έλσα και ο Άλκης έρχονται πιο κοντά με το νέο μέλος της οικογένειας, όσο η Σοφία παρατηρεί μια περίεργη κίνηση στον τραπεζικό λογαριασμό της, που τη βάζει σε σκέψεις. Θα ανακαλύψει, όμως, ότι την περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. Και όσο ο Νικόλας αποκόβεται από την παλιά του ζωή, αυτό που περιμένανε όλοι με ανυπομονησία έρχεται, για να φέρει νέα πνοή στην παρέα.

Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΝΑ ΦΙΛΙΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

