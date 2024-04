Κοινωνία

ΗΣΑΠ: Ακινητοποιήθηκαν συρμοί - Νεαροί μπήκαν στις γραμμές

Τι ακριβώς συνέβη και είχε ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση συρμών του ηλεκτρικού.

Ακινητοποιήθηκαν συρμοί στον ΗΣΑΠ, καθώς νεαροί μπήκαν στις γραμμές για γκράφιτι.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, και με βάση το πρωτόκολλο σταμάτησαν οι συρμοί να έχουν ρεύμα για λόγους ασφαλείας.

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από τις Αρχές και ξεκίνησαν και πάλι τα δρομολόγια.

