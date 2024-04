Πολιτική

Τέμπη - Κασσελάκης για Φλέσσα: Η ντροπή φτάνει στα άκρα... (βίντεο)

Τι αναφέρει σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Την δήλωση της υποψηφίας ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Βίκυς Φλέσσα για το δυστύχημα των Τεμπών σχολιάζει με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που ανάρτησε αναφέρει: «Το ξέρατε ότι είστε… δολοφόνοι; Δείτε μαζί μου μία σοκαριστική δήλωση. Επαναλαμβάνω το αδιανόητο». Ο κ. Κασσελάκης παραθέτει την δήλωση της κ. Φλέσσα η οποία αναφέρει σε ομιλία της: «Τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλες και όλοι μαζί».

Στη συνέχεια ο Στέφανος Κασσελάκης λέει: «Κι εσύ που τώρα βλέπεις αυτό το βίντεο! Είναι η λογική εκείνη η γνωστή, ότι η χώρα χρεοκόπησε επειδή δεν έπαιρνες απόδειξη από τον φούρνο, όχι επειδή κάποιοι κατασπάραξαν τα δημόσια ταμεία. Μόνο που εδώ η ντροπή φτάνει στα άκρα: Μία ολόκληρη κοινωνία βαφτίζεται συνένοχη στο έγκλημα των Τεμπών επειδή μία κυβέρνηση δεν θέλει να παραδεχτεί ότι άφησε καμένη την τηλεδιοίκηση, ότι προσέλαβε με κομματικά κριτήρια έναν ακατάλληλο σταθμάρχη, ότι μπάζωσε, μόνταρε, συγκάλυψε».

Ακόμη υπογραμμίζει: «Όχι, δεν είμαστε όλοι συνένοχοι. Και σας παρακαλώ, να μην ανεχτείτε άλλο αυτή τη διάχυση ευθύνης, αυτή την ενοχοποίηση στην οποία σας υποβάλλει τόσο ύπουλα αυτή η κυβέρνηση. Σημειώνω ότι η κυρία Βίκυ Φλέσσα, που έκανε αυτήν την αποτρόπαια δήλωση, παραμένει υποψήφια ευρωβουλευτής του κ. Μητσοτάκη. Προφανώς τον εκφράζει».

