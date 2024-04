Αθλητικά

Ρομάριο: Επιστρέφει στα γήπεδα μετά από 15 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος θα ξαναφορέσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια για λογαριασμό της America-RJ.

-

Έτοιμος να ξαναφορέσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να επιστρέψει στην ενεργό δράση είναι ο θρύλος της Βραζιλίας, Ρομάριο, στην ηλικία των 58 ετών.

Ο Βραζιλιάνος πρώην επιθετικός, προπονείται σκληρά για να αγωνιστεί με την ομάδα της οποίας είναι πρόεδρος America-RJ, η οποία αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της πολιτεία του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Ο Ρομάριο, σταμάτησε την καριέρα του το 2008 και έγινε αθλητικός διευθυντής της ομάδας το 2009.

Σκοπός του είναι να αγωνιστεί πλάι στον γιο του Ρομαρίνιο, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας.

Όπως είπε δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα, αλλά θα παίξει σε μερικούς αγώνες της ομάδας.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος θα λάβει τον χαμηλότερο μισθό που λαμβάνει ποδοσφαιριστής στην χώρα, τον οποίο μάλιστα θα δωρίσει στην ομάδα.

Σε μία καρίερα που διήρκησε από το 1985 μέχρι το 2009, ο Ρομάριο αγωνίστηκε στην Βάσκο Ντα Γκάμα, Φλαμένγκο, Φλουμινένσε, ενώ στην Ευρώπη επάιξε για την Μπαρτσελόνα, την Αϊτχόφεν και την Βαλένθια. Με την εθνική Βραζιλίας σκόραρε 56 γκολ σε 70 εμφανίσεις και οδήγησε την χώρα στην κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος έχοντας 5 γκολ στην διοργάνωση.

Μετά την ποδοσφαιρική του καριέρα ακολούθησε την πολιτική. Έχει διατελέσει βουλευτής και έχει εκλεχθεί ως γερουσιαστής στην πολιτεία του Ρίο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: συννεφιές, μπόρες και άνοδος θερμοκρασίας την Παρασκευή

Κασσελάκης: Μπορούμε να είμαστε πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές

Τροχαίο δυστύχημα στην Ελευσίνα