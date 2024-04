Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Άντρας έπεσε στις γραμμές του τρένου

Η κυκλοφορία στη γραμμή προσωρινά διεξάγεται μόνο στα τμήματα Πειραιάς - Άνω Πατήσια και Κηφισιά - Ειρήνη.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής, καθώς άτομο έπεσε στις γραμμές του τρένου στον σταθμό του ΗΣΑΠ στη Νέα Ιωνία στο ρεύμα προς Πειραιά.

