Άνω Λιόσια: Αδέσποτη σφαίρα στην αυλή σχολείου!

Η σφαίρα εντοπίστηκε από τον διευθυντή του σχολείου και παραδόθηκε στην Αστυνομία που διεξάγει έρευνες.

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι σφαίρα βρέθηκε σε προαύλιο σχολείου βρέθηκε την Πέμπτη στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την «αδέσποτη» βολίδα βρήκε ο διευθυντής του 10ου δημοτικού σχολείου, γύρω στις 12 το μεσημέρι.

Άμεσα ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία και η βολίδα μεταφέρθηκε και παραδόθηκε στο τμήμα ασφαλείας Φυλής, όπου διεξάγει την προανάκριση.

