ΗΠΑ - TikTok: “Θα δώσουμε μάχη στα δικαστήρια”

H Γερουσία ενέκρινε την Τρίτη νομοσχέδιο, που αναγκάζει τη ByteDance να πουλήσει το TikTok. Τι απαντά η επικεφαλής της εφαρμογής.

Η κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, η ByteDance, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι δεν σκοπεύει να πουλήσει την εφαρμογή, παρά την ψήφιση στις ΗΠΑ νέας νομοθεσίας που την αναγκάζει να κόψει τους δεσμούς της με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης υπό την απειλή απαγόρευσης της πλατφόρμας στη χώρα.

«Οι πληροφορίες του ξένου Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες η ByteDance εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει το TikTok, δεν είναι αληθείς», ανέφερε η εταιρεία στο Toutiao, μια πλατφόρμα που της ανήκει, προσθέτοντας ότι «δεν σκοπεύει να πουλήσει το TikTok».

To Κογκρέσο εκτιμά ότι η πλατφόρμα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια λόγω των δεσμών της με την κινεζική εταιρεία ψυχαγωγίας.

H Γερουσία ενέκρινε την Τρίτη νομοσχέδιο, το οποίο στη συνέχεια υπέγραψε και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που αναγκάζει τη ByteDance να πουλήσει το TikTok μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση η εφαρμογή θα αποκλειστεί από τα διαδικτυακά καταστήματα της Apple και της Google στο αμερικανικό έδαφος.

Το TikTok, το οποίο τονίζει ότι δεν έχει μοιραστεί και δεν σκοπεύει να μοιραστεί δεδομένα των Αμερικανών χρηστών του με την κινεζική κυβέρνηση, καταγγέλλει ότι το νομοσχέδιο αυτό ισοδυναμεί με απαγόρευση, κάτι που παραβιάζει την ελευθερία έκφρασης των χρηστών του.

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, η οποία υποπτεύεται ότι χρησιμοποιείται από το Πεκίνο για να κατασκοπεύει τους Αμερικανούς και να συλλέγει προσωπικά τους δεδομένα, αλλά και για να διασπείρει κινεζική προπαγάνδα.

«Θα δώσουμε μάχη στα δικαστήρια», τόνισε ο επικεφαλής του TikTok Σου Ζι Τσιού.

Το TikTok αναπτύχθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στη διάρκεια της πανδημίας και πλέον μετρά 170 εκατ. χρήστες στις ΗΠΑ.

Η αξία του είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, κυρίως σε περίπτωση αναγκαστικής πώλησης. Το 2020 η ByteDance είχε ορίσει την τιμή του στα 60 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg. Τη χρονιά εκείνη ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε μάταια να αναγκάσει τη μητρική εταιρεία να πουλήσει το TikTok.

H Meta, η μητρική εταιρεία του Instagram, ή ο αμερικανικός κολοσσός του διαδικτύου Google δεν θα μπορούν μάλλον να αγοράσουν την εφαρμογή καθώς δεν θα το επιτρέψουν οι αμερικανικές αρχές για λόγους ανταγωνισμού.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι επιθυμεί να συγκεντρώσει μια ομάδα επενδυτών για να εξαγοράσουν το TikTok.

Όμως οποιαδήποτε πώληση θα προσέκρουε και στην αντίθεση των κινεζικών αρχών, καθώς το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου τροποποίησε το 2020 τον κατάλογο με τις τεχνολογίες που υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγόρευση εξαγωγής.

Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (επεξεργασία δεδομένων, προτάσεις περιεχομένου κτλ.), οι οποίες συνέβαλαν στην επιτυχία του TikTok, όπου ο χρήστης βλέπει στην οθόνη του βίντεο ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις προηγούμενες αναζητήσεις του.

