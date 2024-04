Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Νεκρός ο άντρας που έπεσε στις γραμμές του τρένου

Τα δρομολόγια έχουν διακοπεί στο ρεύμα προς Πειραιά και οι επιβάτες εξυπηρετούνται με λεωφορεία.

Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ το πρωί της Παρασκευής 26 Απριλίου.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο και αναμένεται ιατροδικαστής.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 Μετρό, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς- Άνω Πατήσια και Κηφισιά- Ειρήνη, λόγω πτώσης ατόμου στην τροχιά στον σταθμό Ν. Ιωνία.

