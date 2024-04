Κοινωνία

Νέα Μάκρη: Βγήκε για λίγο από το σπίτι και την “έγδυσαν”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαρρήκτες μπούκαραν στο σπίτι γυναίκας εκμεταλλευόμενοι την ολιγόωρη απουσία της και έφυγαν με «χρυσή» λεία.

-

Θύμα διαρρηκτών έπεσε 67χρονη στη Νέα Μάκρη. Η διάρρηξη έγινε ενώ η ιδιοκτήτρια απουσίασε για περίπου 3 ώρες από το σπίτι της.

Το περιστατικό σύμφωνα με την ΕΡΤ σημειώθηκε πριν λίγα 24ωρα και διερευνάται από το ΑΤ Μαραθώνα.

Οι δράστες παραβίασαν πιθανόν με λοστό μία ξύλινη πόρτα και εισήλθαν στην οικία από την οποία αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ και συγκεκριμένα 20 κολιέ με μαργαριτάρια, 20 επίχρυσα ρολόγια και άλλα πολλά κοσμήματα και τιμαλφή που είχε κρυμμένα στο σπίτι η γυναίκα.

Στο σπίτι δεν υπήρχαν κάμερες και έτσι οι Αρχές βασίζονται σε μαρτυρίες για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάββατο του Λαζάρου - Καιρός: τοπικές μπόρες και βοριάδες

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον δεξαμενόπλοιων

Χαλκίδα: Πέταξαν σκύλο στα σκουπίδια και του έβαλαν φωτιά