Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: “Επιδεινώνεται η υγεία του - Προετοιμασίες για την κηδεία του”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ για την «επιδείνωση της υγείας του Κάρολου» και τα σχέδια για την κηδεία με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Γέφυρα Μενάι».

-

Σταδιακά επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Αυτό οδηγεί τους αξιωματούχους του παλατιού του Μπάκιγχαμ να διατηρούν ένα τακτικά ενημερωμένο σχέδιο για την επικείμενη κηδεία του.Οι προετοιμασίες για την κηδεία του βασιλιά Καρόλου ξεκίνησαν την επομένη της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, ανέφεραν άνθρωποι με γνώση του θέματος.

Ο 75χρονος μονάρχης έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την ανακοίνωση τον Φεβρουάριο ότι πάσχει από καρκίνο για να κρύψει την επιδείνωση της υγείας του. Πολλές πηγές ανέφεραν στο Daily Beast ότι η κατάσταση δεν είναι καλή.

«Φυσικά είναι αποφασισμένος να το νικήσει και ρίχνουν τα πάντα σε αυτό. Όλοι παραμένουν αισιόδοξοι, αλλά είναι πραγματικά πολύ άρρωστος. Περισσότερο από ό,τι αφήνουν να φανεί», δήλωσε στο πρακτορείο πηγή που περιγράφεται ως παλιός φίλος της βασιλικής οικογένειας.

Ο βασιλιάς Κάρολος δεν αποκάλυψε ποτέ από ποιον τύπου καρκίνου πάσχει αλλά παραδέχτηκε ότι δεν ήταν καρκίνος του προστάτη, σύμφωνα με το enikos.gr, ο οποίος είναι μια από τις πιο θεραπεύσιμες μορφές της νόσου.

Το Παλάτι έχει κρατήσει σιγή ιχθύος σχετικά με την ιατρική πορεία του. Ωστόσο γνώστες του θέματος και πολιτικοί σχολιαστές έχουν μιλήσει δημοσίως για το πώς ο βασιλιάς «ανταποκρίνεται πολύ καλά» στη θεραπεία.

Τα σχέδια για την κηδεία του

Ταυτόχρονα στο παρασκήνιο οι βοηθοί του βασιλιά Καρόλου εξετάζουν τακτικά εκατοντάδες σελίδες που περιγράφουν τα σχέδια της βασιλικής κηδείας του, το οποίο ονομάστηκε «Επιχείρηση Γέφυρα Μενάι».

«Τα σχέδια έχουν ‘ξεσκονιστεί’ και ενημερώνονται ενεργά. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό που θα περίμενε κανείς, δεδομένου ότι ο βασιλιάς έχει διαγνωστεί με καρκίνο» δήλωσε στο Daily Beast πρώην υπάλληλος με δεσμούς με τους υπηρετούντες αυλικούς.

Τα εξαιρετικά λεπτομερή έγγραφα δημιουργήθηκαν την επομένη ημέρα από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ στις 8 Σεπτεμβρίου 2022. Χρησιμοποιείται η κηδεία της μακροβιότερης βασίλισσας της Βρετανίας ως οδηγός για να διασφαλιστεί ότι η κηδεία του Καρόλου θα κυλήσει πιο ομαλά. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Daily Beast ότι η «επιχείρηση Γέφυρα Μενάι» ενημερώνεται τακτικά, αλλά τόνισαν ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία και ότι «θα ήταν παράλογο να εξάγει κανείς οποιαδήποτε συμπεράσματα» από αυτό το γεγονός.

Όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν επικαιροποιημένα σχέδια για την κηδεία τους που κατηγοριοποιούνται με κωδικούς που βασίζονται σε γέφυρες. Για παράδειγμα το σχέδιο για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ ονομάστηκε «Επιχείρηση Γέφυρα του Λονδίνου».

Το σχέδιο θανάτου του πρώην πρίγκιπα της Ουαλίας έχει πάρει το όνομά του από την κρεμαστή γέφυρα που συνδέει το νησί Anglesey με την ηπειρωτική Ουαλία.

«Φυσικά εξετάζουν κάθε πτυχή της επιχείρησης Γέφυρα Μενάι. Η κηδεία της βασίλισσας πήγε ρολόι και έθεσε ψηλά τον πήχη. Δεν είναι κάτι συναισθηματικό. Είναι μια δουλειά, που λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος που ασχολείται με τον προγραμματισμό των βασιλικών κηδειών.

Ένας άλλος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «ο σχεδιασμός για το χειρότερο είναι αυτό που κάνουν οι στρατιωτικοί … Πρέπει να θυμάστε την κλίμακα αυτού του πράγματος. Η Household Division, υπό τον υποστράτηγο Τζέιμς Μπόουντερ, αναλαμβάνει το προβάδισμα – δηλαδή επτά συντάγματα της Φρουράς. Στη συνέχεια, έχετε ολόκληρη την Περιφέρεια του Λονδίνου, τα συντάγματα του εδαφικού στρατού και το Βασιλικό Έφιππο Πυροβολικό. Αυτά πριν φτάσετε στο Ναυτικό ή την Αεροπορία. Ο Κάρολος συνδέθηκε στενά με το Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών για χρόνια, οπότε θα συμμετάσχει».

Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι μόνο το τελετουργικό τέλος. Στη συνέχεια, χρειάζεστε μια γιγαντιαία επιχείρηση ασφαλείας, επειδή κάθε VIP στον πλανήτη είναι εκεί. Μιλάμε για τα πάντα, από την αντιπυραυλική άμυνα μέχρι την προστασία από μια επίθεση ‘μοναχικού λύκου’».

Ειδήσεις σήμερα:

Άνω Λιόσια: Αδέσποτη σφαίρα στην αυλή σχολείου!

Γκράινερ: Σκέφτηκα την αυτοκτονία στις ρωσικές φυλακές

Τροχαίο δυστύχημα στην Ελευσίνα