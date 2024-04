Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Μπαχαρικά, βότανα, μακροζωΐα και ευερέθιστο έντερο

Για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου και ειδικοί, μας ενημερώνουν έγκυρα για όσα αφορούν την υγεία και την ευεξία μας.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Γιατί το παντζάρι έχει τεράστια οφέλη για την υγεία μας; Αποκαλύπτουμε τα ισχυρά συστατικά του.

Μια Κερκυραία 103 ετών αποκαλύπτει τα μυστικά της μακροζωίας της!

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Εδώ και 10 χρόνια η καρδιά της «Σύμπλευσης» χτυπάει στα ελληνικά ακριτικά νησιά και η προσφορά της είναι μεγάλη.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Βότανα και μπαχαρικά που είναι πολύ ευεργετικά για τον οργανισμό μας. Τι πρέπει να προσέχουμε στην επιλογή τους;

Νέα ερευνητικά δεδομένα για το ευερέθιστο έντερο. Τι να αποφύγουμε το Πάσχα;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Γιατί τα ζώα δεν πρέπει να γίνονται εποχικό δώρο, όπως συνηθίζεται με τα κουνελάκια και τα παπάκια το Πάσχα;

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Αλεξάνδρα Ζυγούρα Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος





