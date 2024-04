Πολιτική

Μητσοτάκης: Η συνεργασία μας με την εκκλησία παραμένει εξαιρετικά στενή

Ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, επισκέφθηκαν το πρωί δομές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο Δήλεσι Βοιωτίας.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμο, επισκέφθηκαν το πρωί δομές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο Δήλεσι Βοιωτίας.

Πρώτη στάση τους ήταν στον παιδικό σταθμό - νηπιαγωγείο «Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου», όπου τους υποδέχτηκε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους 47 μαθητές της δομής και τους δασκάλους τους. Ξεναγήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας και στην αίθουσα ψηφιακού παραμυθιού και θεατρικού παιχνιδιού, ενώ τα παιδιά έψαλαν τα κάλαντα του Λαζάρου και προσέφεραν πασχαλινά δώρα, δικές τους δημιουργίες.



«Θέλω, Μακαριώτατε, να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για το σπουδαίο κοινωνικό σας έργο, επισκεπτόμενος σήμερα τρεις δομές οι οποίες βρίσκονται υπό την εποπτεία της Αρχιεπισκοπής.

Και καθώς μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω ότι τα λόγια σας, ότι πάνω απ’ όλα πρέπει να αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον με αγάπη και με σεβασμό, αντηχούν σήμερα περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ.

Και θέλω να τονίσω για ακόμα μία φορά ότι η συνεργασία μας στο θεσμικά καθορισμένο πλαίσιο της ήταν, είναι και παραμένει εξαιρετικά στενή. Και ότι προσβλέπουμε ακριβώς σε αυτό το σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα της Εκκλησίας, το οποίο έρχεται και συμπληρώνει τις κρατικές δομές, την κρατική πρόνοια, δίνοντας πάντα περίσσευμα αγάπης και στήριξης σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Και στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες σας, κληρικούς και λαϊκούς, τους χιλιάδες εθελοντές, οι οποίοι συνεπικουρούν αυτό το πολύ πλούσιο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Και καθώς, όπως είπα, πλησιάζει η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, ημέρες περισυλλογής αλλά και ημέρες που όλοι μας μπορούμε να αναρωτηθούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε κυρίως αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Οπότε με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θέλω να τονίσω ότι εδώ όλοι όσοι εργάζονται καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες ώστε να συμπαρασταθούν στα παιδάκια μας εκείνα και στις οικογένειές τους με τον καλύτερο τρόπο», σημείωσε από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

«Ήρθε σήμερα ο Πρωθυπουργός μας να σας δει, να του πείτε ότι είστε καλά και ότι τώρα που θα κλείσει το σχολείο και θα γιορτάσουμε το Πάσχα όλοι μαζί, θα γίνετε πιο καλά παιδιά κι έτσι θα ξαναρθείτε πάλι για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Γίνεται μία καλή προσπάθεια, οι γονείς είναι αρκετά ευχαριστημένοι.

Εγώ πάλι και οι συνεργάτες μας είμαστε ευχαριστημένοι για την προσφορά στις οικογένειες, αλλά και στα παιδιά μας αυτά καθαυτά. Και θα θέλαμε κι άλλα τέτοια σχολεία αλλά, το λέγαμε και χθες, ζητάμε μια καλή συνεργασία, ώστε από κοινού και Εκκλησία και Πολιτεία να μπορούμε να κάνουμε τέτοια έργα και να τα καμαρώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και σήμερα κοντά μας», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος μετέβησαν στον παιδικό σταθμό «Η Ζωοδόχος Πηγή», όπου γίνονται μαθήματα αγγλικής γλώσσας και θεατρικού παιχνιδιού. Ο Πρωθυπουργός είδε από κοντά τους χώρους του σταθμού και συνομίλησε με τους 15 μικρούς μαθητές.

Αμέσως μετά, επισκέφθηκαν το Κέντρο Γεροντολογίας «Άγιος Πορφύριος», όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους του και συζήτησαν με τους 60 ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στη δομή, ανταλλάσσοντας ευχές για το Πάσχα. Το κέντρο έχει κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ σε έκταση 27 στρεμμάτων, με συνολική επιφάνεια κτιρίων 5.000 τ.μ.

