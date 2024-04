Life

“Αρένα”: Πάσχα Ορθόδοξων και Καθολικών σε Σύρο, Τήνο, Κέρκυρα

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Μαρία Αναστασοπούλου παρουσιάζει πόσο κοινά και πόσο ξεχωριστά γιορτάζουν το Πάσχα οι δύο κοινότητες στα τρία νησιά.

Σύρος, Τήνος, Κέρκυρα. Τρία νησιά που έχουν δύο μεγάλες κοινότητες, με κυρίαρχα δύο διαφορετικά χριστιανικά δόγματα, το Ορθόδοξο και το Καθολικό. Πώς οι δύο μεγάλες κοινότητες βιώνουν τα Πάθη της Μεγάλης Εβδομάδας με διαφορετικό τρόπο, αλλά και με απέραντο σεβασμό η μία για την άλλη;

Η «ΑΡΕΝΑ» και η Μαρία Αναστασοπούλου, την Κυριακή 28 Απριλίου, μία μέρα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, επισκέπτονται τρία σημαντικά νησιά που γιορτάζουν με διαφορετικό τρόπο την Ανάσταση και τις Άγιες Μέρες του Πάσχα.

Η Μαρία Αναστασοπούλου ταξιδεύει στη Σύρο και συναντά ετερόδοξα ζευγάρια, μικτές οικογένειες Καθολικών και Ορθοδόξων, και μιλά με τους Ιερείς και των δύο δογμάτων. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει τα έθιμα και τις λειτουργίες, τους Επιταφίους και τις χορωδίες που σχεδόν αλληλοσυμπληρώνονται τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, καθώς γιορτάζουν μαζί την Ανάσταση του Κυρίου.

Η κάμερα της «ΑΡΕΝΑΣ» επισκέπτεται και την Τήνο για να φωτίσει τη συμβίωση των δύο κοινοτήτων, αλλά και για να συμμετάσχει σε ένα «γεύμα αγάπης». Επιπλέον, μπαίνει στην Παναγία της Τήνου, στο σημαντικότερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, ενώ πηγαίνει και στην Καρδιανή και παρακολουθεί τη λειτουργία του «Στέκει η Μάνα».

H «ΑΡΕΝΑ» ταξιδεύει και στην Κέρκυρα για να δείξει πώς γίνεται η μεταλαμπάδευση του Αγίου Φωτός από τους Ορθόδοξους Ιερείς στους Καθολικούς, αλλά και για να βρεθεί στην καρδιά των φημισμένων φιλαρμονικών και χορωδιών του νησιού. Η εκπομπή παρουσιάζει και τον «τεχνητό σεισμό» του Μ. Σαββάτου στο νησί, ενώ μπαίνει και στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου τη Μεγάλη Παρασκευή πραγματοποιείται η λιτανεία με το ιερό σκήνωμα του Αγίου.

Σε μια ταραγμένη εποχή, γεμάτη εντάσεις, συρράξεις και πολέμους, η ΑΡΕΝΑ με τη Μαρία Αναστασοπούλου εστιάζει σε δύο κοινότητες που γιορτάζουν μαζί τα Πάθη του Κυρίου το Πάσχα, δίνοντας έτσι ένα μήνυμα συμφιλίωσης και ομόνοιας.





«ΑΡΕΝΑ» με την Μαρία Αναστασοπούλου, την Κυριακή 28 Απριλίου στις 24:00.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Νεκτάριος Δεληγιάννης Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνης Παπαδάκης Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Μάνος Φραγκιουδάκης Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου