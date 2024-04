Οικονομία

Ελεύθεροι επαγγελματίες - ΑΑΔΕ: ο μέσος τζίρος που δηλώνουν οι ατομικές επιχειρήσεις

Τι δείχνουν τα ακαθάριστα έσοδα τα οποία δήλωσαν πέρσι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η ΑΑΔΕ λίγο πριν ανοίξει το taxisnet για τις δηλώσεις το βράδυ της Πέμπτης, δημοσίευσε στο ΦΕΚ τους μέσους όρους των τζίρων ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας για τους ελεύθερους επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις, καθώς αυτό το στοιχείο αποτελεί έναν από τους παράγοντες προσδιορισμού του ετήσιου τεκμαρτού τους εισοδήματος.

Τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν με βάση τις περυσινές φορολογικές δηλώσεις είναι αποκαλυπτικά: μέσος τζίρος κομμωτηρίων στα 15.156 ευρώ, μέσος τζίρος ταξί 16.281 ευρώ, μέσος τζίρος αρχιτεκτόνων 18.865 ευρώ.

Αυτά τα μεγέθη οδηγούν σε καθαρά κέρδη κάτω από 10.000 ευρώ και, όπως υποστηρίζουν πηγές του ΥΠΕΘΟ, έρχονται να αναδείξουν την αναγκαιότητα της καθιέρωσης τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών. Ο Κωστής Χατζηδάκης έχει πολλές φορές τονίσει στο παρελθόν πως δεν μπορεί 8 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώνουν εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό των 10.920 ευρώ ετησίως.

Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς πως μπορεί ένα κομμωτήριο για παράδειγμα να «επιβιώσει» με ετήσιο τζίρο 15.156 ευρώ, όταν έως και τα δύο τρίτα θα πρέπει να αναλωθούν για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, φόρων και εισφορών. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι τα στοιχεία αφορούν μέσο τζίρο, δεν σημαίνει προφανώς ότι όλα τα κομμωτήρια φοροδιαφεύγουν.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αναφορικά με τον μέσο τζίρο που δήλωσαν πέρυσι στην εφορία μια σειρά επαγγελματιών δείχνουν μεταξύ άλλων:

Κομμωτήρια - κέντρα αισθητικής: μέσος τζίρος 15.156 ευρώ

- κέντρα αισθητικής: μέσος τζίρος 15.156 ευρώ Ταξί : 29.108 ατομικές επιχειρήσεις υπέβαλαν πέρυσι φορολογική δήλωση με ΚΑΔ εκμετάλλευση ταξί με τον μέσο τζίρο στα 16.281 ευρώ. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο μέσος τζίρος του κλάδου ήταν ακόμα χαμηλότερα, στα 11.743 ευρώ, με το μέσο καθαρό κέρδος στα 3.726 ευρώ.

: 29.108 ατομικές επιχειρήσεις υπέβαλαν πέρυσι φορολογική δήλωση με ΚΑΔ εκμετάλλευση ταξί με τον μέσο τζίρο στα 16.281 ευρώ. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο μέσος τζίρος του κλάδου ήταν ακόμα χαμηλότερα, στα 11.743 ευρώ, με το μέσο καθαρό κέρδος στα 3.726 ευρώ. Καθαρισμός κτιρίων και βιομηχανικός καθαρισμός : μέσος τζίρος 22.042 ευρώ.

: μέσος τζίρος 22.042 ευρώ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης: 26.305 ευρώ.

ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης: 26.305 ευρώ. Οδοντίατροι : μέσος τζίρος 28.289 ευρώ από 10.907 ατομικές επιχειρήσεις.

: μέσος τζίρος 28.289 ευρώ από 10.907 ατομικές επιχειρήσεις. Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις: μέσος τζίρος 29.463 ευρώ.

και κλιματιστικές εγκαταστάσεις: μέσος τζίρος 29.463 ευρώ. Λιανικό εμπόριο τροφίμων - ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές: 32.544 ευρώ από 3.972 επιχειρήσεις.

Στον ξεχωριστό ΚΑΔ λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές ο μέσος τζίρος ήταν το 2022 στα 11.712 ευρώ. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο μέσος τζίρος των πωλητών σε λαϊκές αγορές του πρώτου ΚΑΔ ήταν σαφώς υψηλότερος από τον μέσο τζίρο σε μια σειρά άλλων επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων κομμωτήρια, ταξί, αρχιτέκτονες αλλά και οδοντίατροι…

Στην κορυφή της λίστας με τους υψηλότερους μέσους τζίρους ανά ΚΑΔ βρίσκονται, από την άλλη πλευρά, οι παραγωγοί παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγρόκτημα, με περίπου μισό εκατομμύριο (484.631 ευρώ), το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα με 772.275 ευρώ και το χονδρεμπόριο προϊόντων καπνού με μέσο τζίρο 1.295.860 ευρώ.

Η λίστα των μέσων ακαθάριστων εσόδων ανά ΚΑΔ, όπως γράφει το Euro2day.gr, αποτελεί συστατικό στοιχείο για τον προσδιορισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Το συγκεκριμένο κριτήριο ορίζει προσαύξηση 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα.

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ - μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ).

Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επί του ποσού των 10.000 ευρώ. Εάν υποθέσουμε ότι στην ανωτέρω περίπτωση το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται στα 18.000 ευρώ για τον επαγγελματία (λαμβάνεται υπόψη η μισθοδοσία), θα προστεθούν επιπλέον 500 ευρώ (5% Χ 10.000), οπότε το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα διαμορφώνεται στα 18.500 ευρώ.





