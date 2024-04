Υγεία - Περιβάλλον

Γάζα: Πέθανε το μωρό που γεννήθηκε με καισαρική από τη νεκρή μητέρα του

Λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννησή του, έφυγε από τη ζωή και το μωρό που γεννήθηκε με καισαρική από τη νεκρή μητέρα του.

Ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε με καισαρική, ενώ η μητέρα του υπέκυπτε στα τραύματά της σε νοσοκομείο της Γάζας ύστερα από ισραηλινή αεροπορική επίθεση, πέθανε και αυτό λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του, δήλωσε σήμερα ο γιατρός που το φρόντιζε.

Το μωρό ονομάστηκε Ρουχ, που σημαίνει “ψυχή”. Η μητέρα του μωρού, η Σαμπρίν Αλ-Σακάνι, τραυματίστηκε σοβαρά όταν το σπίτι της στη Ράφα, στο νότιο μέρος της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας, χτυπήθηκε σε ισραηλινή επίθεση το βράδυ του Σαββάτου. Ο σύζυγός της, ο Σούκρι, και η τρίχρονη κόρη τους, η Μαλάκ, σκοτώθηκαν.

Η Σαμπρίν, που διένυε την 30η εβδομάδα της κύησής της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο των Εμιράτων στη Ράφα. Υπέκυψε στα τραύματά της, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το μωρό της, το οποίο γεννήθηκε με καισαρική.

Ωστόσο, το βρέφος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και είχε αδύναμο ανοσοποιητικό, δήλωσε ο δρ Μοχάμεντ Σαλαμά, επικεφαλής του τμήματος εκτάκτων περιστατικών στη μονάδα νεογνών στο Νοσοκομείο των Εμιράτων, που φρόντισε τη Ρουχ. Το κοριτσάκι πέθανε χθες, Πέμπτη.

«Εγώ και άλλοι γιατροί προσπαθήσαμε να την σώσουμε, αλλά πέθανε. Για μένα προσωπικά, ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη ημέρα», δήλωσε ο ίδιος τηλεφωνικά στο Reuters. «Γεννήθηκε ενώ το αναπνευστικό της σύστημα δεν είχε αναπτυχθεί πλήρως και το ανοσοποιητικό της σύστημα ήταν πολύ αδύναμο και αυτό ήταν που οδήγησε στον θάνατό της. Έγινε και αυτή μάρτυρας όπως η οικογένειά της», δήλωσε ο Σαλαμά.

«Η γιαγιά (του μωρού) παρακάλεσε εμένα και τους γιατρούς να την φροντίσουμε διότι θα μπορούσε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της μητέρας της, του πατέρα της και της αδελφής της, αλλά ήταν θέλημα Θεού να πεθάνει», δήλωσε ο Σαλαμά.

